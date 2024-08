Potrójna misja Kijowa w Afryce. Mali zrywa z Ukrainą

894 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Ukraińskie siły zniszczyły używane przez najeźdźców zakłady remontowe sprzętu wojskowego w Ługańsku. Republika Mali zerwała stosunki dyplomatyczne z Ukrainą, z kolei szef dyplomacji w Kijowie leci do Malawi, Zambii i na Mauritius w Afryce. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiał brytyjski tygodnik "The Economist", przekazanych Ukrainie myśliwców F-16 jest zbyt mało, żeby zapewniły duży i szybki wpływ na działania na froncie. Główną natychmiastową wartością jest jednak wzrost morale. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w niedzielę, że pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16 dotarły do jego kraju, i oświadczył, że ich piloci wypełniają już zadania na niebie. Szef państwa wystąpił na tle tych maszyn, przemawiając z okazji Dnia Sił Powietrznych. Prezydent ocenił, że otrzymanie zachodnich samolotów oznacza przejście na nowy etap w rozwoju ukraińskich wojsk powietrznych. Zauważył jednocześnie, że "liczba samolotów, które przybyły do Ukrainy i liczba tych pilotów, którzy już zostali przeszkoleni, jest nadal niewystarczająca”. Podkreślił jednak, że partnerzy Ukrainy są świadomi potrzeb obronnych jego kraju.

> Liczba przekazanych Ukrainie myśliwców F-16 jest na razie na tyle mała, że ich głównym efektem będzie podniesienie morale Ukraińców niż uzyskanie przewagi militarnej – pisze w niedzielę, przywołując opinie ekspertów "The Economist". Brytyjski tygodnik przedstawia szereg powodów, dla których przekazywanie samolotów trwało tak długo – brak miejsc szkoleniowych dla ukraińskich pilotów, problemy językowe, fakt, że F-16 są znacznie bardziej skomplikowane niż wszystkie samoloty, na których latali do tej pory ukraińscy piloci, czas potrzebny na przygotowanie logistyki i infrastruktury, bo ich serwis i obsługa również są bardziej skomplikowane.

Jeśli chodzi o to, jaką różnicę zrobią w wojnie F-16, to "The Economist" przywołuje opinię Douglasa Barrie, eksperta ds. sił powietrznych w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych, który uważa, że główną natychmiastową wartością jest wzrost morale. Według niego, początkowa liczba samolotów jest niewielka, a Ukraińcy będą ich używać ostrożnie, aby uniknąć strat, które dałyby Rosji propagandowe zwycięstwo. Powinny one jednak zacząć przynosić stopniową różnicę.