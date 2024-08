915 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę o przejęciu przez ukraińskie wojsko kontroli nad dwoma kolejnymi miejscowościami, zapowiadając dalsze natarcia. Według Kijowa Białoruś koncentruje personel i sprzęt wojskowy przy granicy. Ukraiński przywódca proponuje, by Indie zorganizowały szczyt pokojowy. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Mężczyzna był członkiem obecnego tam sześcioosobowego zespołu Reutersa. Agencja potwierdziła, że ofiara to 38-letni Ryan Evans, który doradzał dziennikarzom w sprawach bezpieczeństwa.

"Właśnie rozmawiałem z głównym dowódcą Syrskim - powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo - Jest nasz postęp w obwodzie kurskim, od 1 do 3 kilometrów, przejęliśmy kontrolę nad kolejnymi dwiema osadami, trwają aktywne działania w kierunku jeszcze jednej osady".

Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły operację ofensywną w obwodzie kurskim 6 sierpnia. Naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski informował w sobotę, że obszar zajęty w obwodzie przez siły ukraińskie powiększył się do 1263 km kw., a liczba kontrolowanych przez nie miejscowości - do 93.

Modi przybył do Kijowa wcześnie rano 23 sierpnia. Był to pierwszy raz, kiedy premier Indii postawił stopę na Ukrainie od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych ponad 30 lat temu.

> Siły rosyjskie zaatakowały w niedzielę obwód sumski 229 razy - poinformowała administracja wojskowa obwodu sumskiego, na którą powołuje się "The Kyiv Independent". W wyniku ataków zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.

Według lokalnej prokuratury, Rosja zrzuciła bombę na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w jednej ze wsi. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, kierowca i pasażer motocykla, a dwóch innych mieszkańców budynku zostało rannych. To najpoważniejsze ze zdarzeń w tym obwodzie.

> Według rosyjskich blogerów, na których powołuje się amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW), rosyjskie siły niedawno odzyskały utracone pozycje w obwodzie kurskim. Relacje w tej sprawie są jednak rozbieżne między sobą, a także różnią się od wersji podawanej przez Ukrainę.