Zniszczony "jeden z ważniejszych łańcuchów rosyjskiej logistyki wojskowej"

913 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rzecznik marynarki wojennej potwierdził, że "cel został zniszczony", nawiązując do ataku na prom w porcie Kaukaz w Kraju Krasnodarskim. Premier Indii Narendra Modi przybył do Kijowa, a rząd Szwecji powołał specjalnego wysłannika do spraw odbudowy Ukrainy. Tymczasem ze względu na rosyjski ostrzał, elektrownia jądrowa w Zaporożu znów była bliska wyłączenia. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Tymczasowo okupowana elektrownia jądrowa w Zaporożu była bliska kolejnego wyłączenia w ciągu dnia - przekazał w piątek państwowy ukraiński koncern Enerhoatom. Wyjaśnił, że powodem był dokonany dzień wcześniej rosyjski ostrzał, który uszkodził jedną z linii dostarczających energię do jednostki. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ( MAEA ) podała, że połączenie zostało zerwane na prawie pięć godzin. Podkreślono, że to "po raz kolejny podkreśliło stale obecne zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego podczas konfliktu".

> W ciągu ostatniego roku rosyjska najemnicza Grupa Wagnera została mocno rozparcelowana. Wielu jej dowódców odeszło do innych formacji, pociągając za sobą personel, co spowodowało, że jej liczebność spadła o ok. 90 proc. – przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. "W porównaniu ze szczytowym stanem osobowym, który w 2023 roku wynosił ok. 50 tys. bojowników, Grupa Wagnera ma teraz najprawdopodobniej łącznie ok. 5000 bojowników rozlokowanych na Białorusi i w Afryce" – napisano.