Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 650 dni. Armia rosyjska w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy przeszła do ofensywy niemal na całej linii frontu – poinformował deputowany tamtejszej rady obwodowej Serhij Łyszczenko. Jak podkreślił, codziennie na froncie w obwodzie zaporoskim jest wykorzystywane lotnictwo. Wskazał, że choć w poniedziałek siły rosyjskie prawie nie używały samolotów, to niedawno doszło do zmasowanego ataku na jedną z miejscowości w tym obwodzie. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.