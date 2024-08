909 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina kontroluje 1250 kilometrów kwadratowych w obwodzie kurskim, w tym 92 miejscowości. Rząd Danii ogłosił 20. pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Ministerstwo obrony w Kijowie przewiduje, że liczba osób przeznaczonych do mobilizacji wkrótce osiągnie milion. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina kontroluje 1250 kilometrów kwadratowych w obwodzie kurskim, w tym 92 miejscowości. - Naiwny i iluzoryczny koncept tak zwanych rosyjskich czerwonych linii, który służył jako podstawa do oceny tej wojny przez część sojuszników, rozpadł się w ostatnich dniach gdzieś koło Sudży - powiedział prezydent na spotkaniu z ukraińskimi ambasadorami, odnosząc się do pierwszej rosyjskiej miejscowości zajętej przez Ukraińców.

> Portal The Moscow Times, powołując się na dziennik "The Wall Street Journal", napisał, że Władimirowi Putinowi brakuje 15 tysięcy żołnierzy do odbicia obwodu kurskiego. Strona rosyjska musiałaby przerzucić czterokrotnie większą liczbę żołnierzy, by w ciągu dwóch tygodni odzyskać kontrolę nad obwodem kurskim.