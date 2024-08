Od rana alarmy, zniszczonych ponad 30 dronów

> We wtorek ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 38 dronów szturmowych i dwie rakiety balistyczne Iskander-M. Jak dodano, 30 dronów zostało zniszczonych w kilku regionach kraju. Nie jest jasne, co stało się z bronią, która nie została zniszczona - zaznacza Reuters. Agencja donosi, że od rana na całym terytorium Ukrainy obowiązują alerty związane z nalotami.

> Żołnierze ukraińskiego 225. Samodzielnego Batalionu Szturmowego zdjęli rosyjską flagę z budynku władz lokalnych w wiosce Darino w obwodzie kurskim w Rosji. Pokazali to na nagraniu . To nie pierwsza taka akcja. Ofensywa sił ukraińskich w przygranicznym rosyjskim regionie trwa.

> To jest wojna Putina i jeśli mu się nie podoba, może po prostu wynieść się do diabła z Ukrainy i dać sobie spokój - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do komentarzy rosyjskiego prezydenta na temat ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim.

> - Rosja musi zostać zmuszona do zawarcia pokoju, jeśli Putin tak bardzo chce walczyć - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odnosząc się do ukraińskiej ofensywy w rosyjskim obwodzie kurskim, stwierdził, że wojna wraca do Rosji po tym, jak Moskwa przeniosła ją do innych krajów.