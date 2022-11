Ukraiński ekspert prognozuje, jak może wyglądać "ucieczka Rosjan z Chersonia"

Ucieczka żołnierzy rosyjskich wojsk powietrznodesantowych z Chersonia zamieni się w pogrom w wyniku uderzeń na tory dojazdowe i strefy ich koncentracji przed przeprawami na prawym brzegu - prognozuje znany ukraiński ekspert do spraw wojskowości Jurij Butusow. Wcześniej dowódca grupy sił okupacyjnych Siergiej Surowikin i minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosili wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru.

Rosyjscy żołnierze rozpoczęli ucieczkę z Chersonia. Po wysadzeniu przez nich pięciu mostów i przepraw nad rzekami Ingulec i Dniepr, dalsza obrona na tym odcinku nie jest już możliwa. Zostały wysadzone w powietrze te przeprawy, które znajdują się najbliżej naszych wojsk i które powinny skomplikować ich natarcie. Najwyraźniej Rosjanie wykorzystują to, aby uniemożliwić wojskom ukraińskim przebicie się do okupowanego miasta - napisał w publikacji, dotyczącej sytuacji w tym regionie Jurij Butusow, znany ekspert do spraw wojskowości i redaktor naczelny portalu censor.net.