Okupowani i izolowani. Jak żyje zajęty przez rebeliantów Donbas w czasie pandemii

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w okupowanych przez prorosyjskich separatystów obszarach w obwodzie donieckim przekracza 900, w obwodzie ługańskim - 400. Statystykę podali przedstawiciele władz w samozwańczych republikach. Czy rzeczywiście tyle osób zostało tam zakażonych? A jeśli nie, to ile ich jest? Na to pytanie w Kijowie nie są w stanie odpowiedzieć.

Ukrywanie informacji, zastraszanie lekarzy

- Był taki czas, miesiąc po wybuchu pandemii, kiedy separatyści zaczęli dokładniej ukrywać informacje. Od lekarzy wymagali podpisania zobowiązania, że nie będą rozgłaszać tego, co się dzieje. Lekarze byli zastraszani, dawano im do zrozumienia, że jeśli ujawnią, jak rzeczywiście wygląda sytuacja z pandemią, zostaną skazani i wtrąceni do więzienia - mówił tygodnikowi "Nowoje Wriemia" Pawło Łysianski, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim.