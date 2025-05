Rosyjski Su-30 stanął w płomieniach i spadł do morza

Ukraiński dron Magura w akcji. Rosyjski Su-30 zestrzelony Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy/Telegram

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W pobliżu portu Noworosyjsk ukraiński dron Magura, wyposażony w pocisk kierowany R-73, zaatakował rosyjski myśliwiec Su-30 - podał wywiad wojskowy w Kijowie. Trafiona maszyna zapaliła się w powietrzu i spadła do morza - przekazał wywiad.

Kluczowe fakty: Rosyjski Su-30 został trafiony w czasie piątkowego ataku.

Ukraiński dron Magura V5 wystrzelił w kierunku Su-30 kierowany pocisk powietrze-powietrze R-73.

Maszyna stanęła w płomieniach i spadła do morza.

"Historyczny atak przeprowadzili żołnierze jednostki sił specjalnych 'Grupa 13' przy użyciu dronu Magura V5. Wielozadaniowy myśliwiec agresora, którego szacowany koszt wynosi około 50 milionów dolarów, stanął w płomieniach w powietrzu i ostatecznie spadła do morza" - poinformował w niedzielnym komunikacie ukraiński wywiad wojskowy.

Su-30 został trafiony w czasie piątkowego ataku w pobliżu portu Noworosyjsk w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji. Stacjonują w tym miejscu okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Morski dron uderzeniowy Magura V5 wystrzelił w kierunku rosyjskiej maszyny kierowany pocisk powietrze-powietrze R-73.

Rosyjski myśliwiec Su-30. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: aarrows/Shutterstock

Rosyjskie prowojenne kanały na Telegramie poinformowały, że "pilotom Su-30 udało się katapultować i że zostali oni uratowani przez rosyjskich cywilnych marynarzy". Więcej szczegółów nie ujawniono.

Zestrzelony śmigłowiec Mi-8

Warto odnotować, że jest to pierwsze w historii zdarzenie bojowe, kiedy myśliwiec, czy w ogóle samolot, został zniszczony przez drona uzbrojonego w rakietę - napisał ukraiński portal wojskowy Defense Express.

Przypomniał, że dokładnie rok temu, w maju 2024 roku, pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że ukraińskie drony Magura V5 są uzbrajane w pociski R-73.

Pod koniec ubiegłego roku wywiad wojskowy w Kijowie opublikował nagranie, na którym widać moment zniszczenia rosyjskiego śmigłowca Mi-8 przy użyciu Magura V5 uzbrojonego w rakietę R-73 - napisał Defense Express.

Dron morski Magura strąca śmigłowiec wielozadaniowy. Nagranie Źródło: Wywiad Wojskowy Ukrainy

Opracowane na zamówienie wywiadu

Drony Magura V5 zostały opracowane na zamówienie wywiadu wojskowego w Kijowie. Są wykorzystywane do prowadzenia obserwacji, rozpoznania, patrolowania, działań poszukiwawczo-ratowniczych, ostrzegania o minach, ochrony marynarki wojennej i atakowania wrogich celów.

Magura V5 ma ponad pięć metrów długości, może rozwinąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę, jego zasięg wynosi od 400 do 800 km, może przenosić ładunek wybuchowy do 200 kg.

Dron Magura V5. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/UKRINFORM