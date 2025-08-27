Logo strona główna
Świat

Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"

2025-08-25T172852Z_1_LWD959025082025RP1_RTRWNEV_C_9590-UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-VILLAGE-0009
Resort obrony Rosji raportuje o zajęciu wioski w obwodzie dniepropietrowskim
Źródło: Reuters
Ukraińscy żołnierze potwierdzili, że rosyjskie siły przekroczyły granicę obwodu dniepropietrowskiego, ważnego regionu przemysłowego na wschodzie kraju. - To pierwszy atak na taką skalę w tym miejscu - przyznał BBC rzecznik grupy operacyjnej "Dnipro" Wiktor Trehubow.
Kluczowe fakty:
  • Obwód dniepropietrowski graniczy z donieckim, gdzie obecnie trwają aktywne walki.
  • Sztab generalny ukraińskiej armii zapewnia, że "siły obronne zatrzymały natarcie rosyjskich sił" na granicy obydwu regionów.
  • Według BBC, postęp Rosjan w głąb obwodu dniepropietrowskiego byłby "mocnym ciosem psychologicznym dla Kijowa".

Ukraiński projekt DeepState, który monitoruje sytuację na froncie, poinformował we wtorek, że rosyjskie siły zajęły dwie przygraniczne wioski w obwodzie dniepropietrowskim: Zaporizke i Nowoheorhijiwkę.

DeepState przekazał, że są to pierwsze miejscowości okupowane przez Rosjan w kolejnym regionie Ukrainy, graniczącym z obwodem donieckim, gdzie od miesięcy trwają aktywne walki.

O zajęciu wioski Zaporizke poinformowało także rosyjskie ministerstwo obrony. Opublikowało propagandowe nagranie żołnierzy, trzymających rosyjską flagę obok domów.

"To jest wojna i takie są realia tej wojny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest wojna i takie są realia tej wojny"

Prokremlowscy analitycy, komentując doniesienia resortu, prognozowali, że obwód dniepropietrowski "stanie się częścią strefy buforowej".

Żołnierze rosyjscy w wiosce Zaporizke
Żołnierze rosyjscy w wiosce Zaporizke
Źródło: Reuters

Rosjanie "weszli i próbują się zakotwiczyć"

W rozmowie z BBC rzecznik grupy operacyjnej "Dnipro" Wiktor Trehubow potwierdził, że rosyjskie siły przekroczyły granicę obwodu dniepropietrowskiego. - To pierwszy atak na taką skalę w tym miejscu - dodał i zapewnił, że ofensywę Rosjan "udało się zatrzymać".

Dziennikarzom ukraińskiej telewizji Suspilne Trehubow powiedział, że Rosjanie "weszli do obwodu dniepropietrowskiego i próbują się zakotwiczyć". Mówił również, że ukraińscy żołnierze walczą, aby utrzymać pozycje.

Według doniesień sztabu generalnego ukraińskiej armii, "siły obronne zatrzymały natarcie sił rosyjskich i nadal kontrolują wieś Zaporizke, pomimo wysiłków wroga próbującego zdobyć tę osadę".

"To nie jest walka o ziemię. To jest walka o prawo do istnienia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To nie jest walka o ziemię. To jest walka o prawo do istnienia"

"Aktywne działania wojenne trwają również w rejonie wsi Nowoheorhijiwka, gdzie ukraińscy żołnierze zadają wrogowi znaczne straty" – podał sztab w środowym sprawozdaniu.

Roszczenia Kremla

BBC przypomina, że władze w Moskwie jak dotąd oficjalnie nie ogłosiły zamiarów aneksji obwodu dniepropietrowskiego, ponieważ nie było tam żadnych rosyjskich żołnierzy.

W obwodzie dniepropietrowskim przed agresją zbrojną Rosji mieszkało ponad trzy miliony ludzi. Według BBC, jakikolwiek postęp Rosjan w głąb tego regionu byłby nie tylko militarnym zagrożeniem, ale także silnym psychologicznym ciosem dla Kijowa, szczególnie na tle osłabienia pokojowych inicjatyw prowadzonych przez Stany Zjednoczone.

Autorka/Autor: tas/kg

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

