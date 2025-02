Sztab Generalny w Kijowie poinformował, że od czasu, gdy ukraińskie wojsko wkroczyło do obwodu kurskiego, Rosjanie stracili około 40 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 16 tysięcy zginęło. Podsumowując minione pół roku, podkreślono, że po raz pierwszy od 11 lat trwania konfliktu z Rosją działania bojowe zostały przeniesione na jej własne terytorium.

- Zobaczycie jeszcze, gdy dojdziemy do rozmów o dyplomatycznym uregulowaniu zakończenia wojny, jakie warunki wysuną Ruscy (Rosjanie) wobec Ukrainy i wobec kierunku kurskiego - oświadczył w środę prezydent Wołodymyr Zełenski .

Ukraińskie wojsko: jednostki Korei Północnej wycofane z linii frontu

W komunikacie wyjaśniono, że celem ofensywy kurskiej było zapobieżenie nowej napaści Rosjan w obwodach sumskim i charkowskim. Oczekiwania, że tak się stanie, zostały wypełnione - oświadczono. "Operacja zmusiła rosyjskich okupantów do przeniesienia znacznych zasobów do regionu Kurska, co osłabiło ich pozycje na innych frontach" - czytamy.