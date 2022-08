Zełenski: Rosjanie są tam tylko tymczasowo, Ukraina na pewno powróci

Dumny i słynny ukraiński Donieck jest poniżony przez rosyjską okupację, jest rozgrabiony - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wystąpieniu.

- Rosja przyniosła tam to, co najstraszniejsze: absolutne lekceważenie wartości wszelkiego życia, całkowity brak szacunku do wszystkich; okupanci przynieśli degradację i zabitych. I wierzą, że są tam na zawsze - powiedział szef państwa w wieczornej odezwie do narodu.

"Ale są tam tymczasowo. Ukraina na pewno powróci" na wszystkie okupowane terytoria - zapewnił.