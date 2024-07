74-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w Madrycie po tym, jak w wyniku ugryzienia kleszcza rozwinęła się u niego gorączka krwotoczna krymsko-kongijska. To pierwszy przypadek śmierci z powodu tej choroby w Hiszpanii od maja 2020 roku.

Jak relacjonuje CNN, 74-latek zgłosił się do szpitala w mieście Móstoles 19 lipca. Poinformował, że kilka dni wcześniej w Buenasbodas w prowincji Toledo w środkowej części kraju ugryzł go kleszcz. Mężczyzna spędzał tam czas w swoim wakacyjnym domu. W szpitalu skarżył się na gorączkę i ogólne złe samopoczucie.

21 lipca lekarze potwierdzili, że mężczyzna został zakażony gorączką krwotoczną krymsko-kongijską, w związku z czym jeszcze tego samego dnia przetransportowano go do szpitala La Paz-Carlos III w Madrycie. Trafił do izolatki. Władze w stolicy uruchomiły specjalną procedurę związaną z wykryciem przypadku choroby, a w placówce wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa.