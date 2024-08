Policjant wspina się na dach budynku w pobliżu wiecu Donalda Trumpa i widzi zamachowca. Szybko zeskakuje na ziemię i biegnie do auta po broń - te chwile zarejestrowała kamerka na mundurze funkcjonariusza zabezpieczającego wiec w Pensylwanii. Wszystko dzieje się na kilka sekund przed oddaniem strzałów przez napastnika i ranieniem Trumpa w ucho. - Nie podnoś głowy! On jest tuż obok! - krzyczy policjant, który z bliska widział zamachowca tuż przed atakiem.

Media obiegło nowe nagranie z kamery osobistej na mundurze jednego z policjantów zabezpieczających wiec Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii z 13 lipca. Funkcjonariusz podbiega na nim do budynku, na którym znajduje się strzelec. Inny policjant podsadza go na rękach, by mógł wejść na dach. Funkcjonariuszowi udaje się podciągnąć. CNN wskazuje, że gdy tylko zauważył kogoś na dachu, szybko opuścił się z powrotem na ziemię. Następnie zaczyna biec do zaparkowanego przed budynkiem policyjnego samochodu.