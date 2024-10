Masz pożyczkę, nie opuścisz kraju. Nowy pomysł władz na ograniczenie emigracji

Najwięcej informacji o takich działaniach władz pochodzi z położonego na zachodzie kraju obwodu balkańskiego, gdzie coraz więcej mieszkańców nie jest wpuszczanych na pokład samolotów lecących do Turcji i Rosji - to główne kierunki wyjazdów zarobkowych obywateli Turkmenistanu - a ich paszporty są konfiskowane.

Pożyczka na paszport

Jak dowiedzieli się korespondenci turkmeńskiej sekcji Radia Swoboda, osoby takie dowiadują się, że dokument zostanie im zwrócony po spłaceniu kredytów bankowych. Problem w tym - zauważył portal - że ludzie zaciągają te pożyczki właśnie po to, by opłacić wydatki związane z uzyskaniem paszportu, wizy i z kupnem biletu na samolot. Według powtarzających się doniesień jedynym sposobem na skrócenie bardzo długiego czasu oczekiwania na dokumenty wyjazdowe jest łapówka.

W obwodzie balkańskim rośnie bezrobocie z uwagi na częste susze i powodzie, które niszczą uprawy, będące dla wielu osób podstawowym źródłem dochodu. Z tego powodu mieszkańcy zaciągają pożyczki w wysokości 20-30 tys. manatów (ok. 22,5-33,5 tys. zł), by wyjechać za granicę w celach zarobkowych. Przy średnim wynagrodzeniu wynoszącym 2-2,5 tys. manatów (ok. 2,2-2,8 tys. zł) są to ogromne sumy.