Polak zmarł w hotelu w Turcji
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku, do którego miało dojść w środę wieczorem w miejscowości Bogazkent w Turcji. Internauta, który podał się za gościa hotelu Sensitive Premium Resort & Spa, poinformował, że w hotelowym basenie utopił się Polak. Miał on przebywać tam na wyjeździe zorganizowanym przez biuro podróży ITAKA.
Polak zmarł w Turcji. Biuro podróży potwierdza
Skierowaliśmy w tej sprawie pytania do biura podróży. "Potwierdzamy, że wczoraj wieczorem w hotelu Sensitive Premium Resort & Spa w Turcji doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł polski turysta" - poinformowano nas w odpowiedzi.
Biuro zapewniło, że "o zaistniałej sytuacji zostali poinformowani polski konsulat oraz ubezpieczyciel". "Jako touroperator nie jesteśmy uprawnieni do przekazywania szczegółowych informacji na temat okoliczności zdarzenia, m.in. ze względu na szacunek dla prywatności rodziny i bliskich zmarłego" - dodano w oświadczeniu.