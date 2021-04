W czasie spotkania unijnych liderów z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem w Ankarze, w sali, gdzie odbywały się rozmowy, zabrakło krzesła dla Ursuli von der Leyen. Szef Rady Europejskiej Charles Michel, który wówczas zajął jedyne wolne miejsce obok tureckiego przywódcy, przyznał, że od tamtej pory nocami odtwarza w głowie to zdarzenie "dziesiątki razy". - Biorę na siebie część odpowiedzialności - dodał.

- Zapewniam was, że od tamtej pory nie śpię dobrze w nocy i odtwarzam w głowie to zdarzenie dziesiątki razy – przyznał.

- Biorę na siebie część odpowiedzialności - stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej. Dodał, że gdyby było to możliwe, wróciłby do tego wydarzenia i naprawił ten błąd.

Michel tłumacząc dlaczego nie usiadł na sofie koło szefowej Komisji Europejskiej, ale obok Recepa Tayyipa Erdogana, zaznaczył, że miał kilka sekund na podjęcie decyzji, co ma zrobić. - Odniosłem wrażenie, że ewentualna reakcja zakwestionowałaby długą pracę dyplomatyczną, która poprzedziła naszą wizytę. Poza tym nie chciałem przyjąć wobec pani von der Leyen postawy paternalistycznej. Ale szanuję przeciwne opinie i rozumiem krytykę skierowaną pod moim adresem - zaznaczył Charles Michel.

- Niestety, sprawa ta przyćmiła istotę spotkania z prezydentem Erdoganem i w tym momencie zdolność Unii do pokazania jedności – oświadczył.

Dyplomatyczne nieporozumienie w Ankarze

Do spotkania w Ankarze między unijnymi przywódcami, a prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem doszło we wtorek. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać, jak szefowa Komisji Europejskiej wchodzi do sali razem z szefem Rady Europejskiej Charles'em Michelem oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Obecny był także szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu.