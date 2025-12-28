Trump pytany o rosyjskie naloty. "Ukraina również atakuje"

Trump: Ukraina również silnie atakuje Rosję

Trwają rozmowy Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. W Mar-a-Lago prezydenci Ukrainy i USA mają omówić kwestie planu pokojowego oraz przeprowadzić rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami. Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem rozmów, Donald Trump został zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy ciągłe ataki Rosji na Ukrainę w przededniu negocjacji nie świadczą o tym, że Putin nie traktuje rozmów pokojowych poważnie. Tylko piątkowej nocy Rosja wysłała na Ukrainę ponad 500 dronów, zabijając dwie osoby i raniąc ponad 30.

Niedługo przed spotkaniem z Zełenskim Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem.

- Nie, Putin traktuje je bardzo poważnie. Wydaje mi się, że Ukraina również silnie atakuje Rosję. Nie mówię tego w negatywnym sensie, myślę, że muszą to robić. Ale z tego, co wiem były niedawno bombardowania w Rosji i nie pochodziły one z Kongo, nie pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Pochodziły one prawdopodobnie z Ukrainy. Ale taka jest wojna. Wierzę, że mamy dwie strony wojny, dwa kraje, które chcą ją zakończyć. Ukraińcy chcą ją zakończyć i Rosjanie również chcą ją zakończyć - powiedział Trump.

