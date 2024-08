Tragiczny wypadek na popularnej chorwackiej wyspie. Nie żyją trzy osoby 

Trzy osoby zginęły, a czwarta została ranna w wypadku, do którego doszło w niedzielę w porcie w mieście Mali Lošinj w północnej Chorwacji. Rampa cumującego tam pasażerskiego promu spadła na członków załogi statku. Jednostka ma zakaz opuszczania portu do czasu zakończenia śledztwa.

Mali Lošinj to popularna turystycznie miejscowość na wyspie Lošinj na północnym wybrzeżu Chorwacji. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę ok. godziny 15 na terenie terminalu promowego. Na cumującym tam promie Lastovo nagle opadła rampa załadunkowa i przygniotła trzech członków załogi.