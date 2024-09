"To może stać się na całym świecie, jeżeli będzie tolerancja dla dyktatury"

925 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. "Ta wojna pokazuje, co może stać się na całym świecie, jeżeli będzie tolerancja dla dyktatury" - ocenił po ataku na Lwów mer Andrij Sadowy. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba złożył rezygnację z urzędu. Rada Najwyższa Ukrainy nie zatwierdziła jeszcze tej dymisji, natomiast zrobiła to już w przypadku innych roszad w rządzie. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> To straszna tragedia dla Lwowa i dla całej Ukrainy - tak o rosyjskich atakach na to miasto mówił w rozmowie z TVN24 BiS mer Andrij Sadowy. Przekazał, że łącznie na terenie miasta zaatakowano 156 obiektów, w tym szkoły, placówki medyczne i bloki. Dodał, że "ta wojna pokazuje to, co może stać się na całym świecie, jeżeli będzie tolerancja dla dyktatury".

> Bundeswehra odebrała swój pierwszy system obrony powietrznej Iris-T SLM, który sprawdził się już w Ukrainie, która odpiera inwazję Rosji. Kanclerz RFN Olaf Scholz powiedział, że nowa broń dla Bundeswehry to odpowiedź na zbrojenia Rosji. Niemcy obiecały też kolejne systemy IRIS-T Ukrainie.

> Microsoft zaczął odcinać rosyjskim firmom dostęp do popularnej na całym świecie chmury - przekazał w środę portal Moscow Times, powołując się na rosyjską firmę z branży IT Softline. W połowie maja amerykański koncern zaczął ograniczać rosyjskim klientom korporacyjnym dostęp do rozwiązań Visio Online, Project Online i Power BI.

> Blisko 700 mieszkańców obwodu kurskiego, którzy zaginęli w okresie ukraińskiej ofensywy, jest nadal uznawanych za zaginionych - poinformował portal Moscow Times, powołując się na informacje zamieszczone w kanałach społecznościowych przez rosyjską pozarządową organizację LizaAlert.

Uszkodzony budynek we Lwowie MYKOLA TYS/PAP/EPA

> Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba złożył rezygnację z urzędu - poinformował przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy parlament, nie zatwierdziła jeszcze tej dymisji, natomiast zrobiła to już w przypadku innych roszad w rządzie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Irlandii Simon Harris podpisali porozumienie w sprawie wsparcia dla Ukrainy i współpracy między krajami. Irlandia zobowiązała się zapewnić Ukrainie kolejne 128 milionów euro wsparcia.

Autorka/Autor:asty/kab

Źródło: PAP