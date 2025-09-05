To ma być sygnał dla przeciwników Ameryki. Donald Trump ma podpisać dokumenty w sprawie departamentu wojny

Trump: amerykańskie wojska zostaną w Polsce Źródło: TVN24

Informację o planowanej zmianie podał "Washington Post", a potwierdził ją portal Politico. Według administracji Trumpa, zmiana nazwy ministerstwa mieszczącego się w Pentagonie, ma lepiej odzwierciedlać jego misję.

"Powrót do nazwy departament wojny w większym stopniu skoncentruje uwagę tego resortu na naszym interesie narodowym i zasygnalizuje przeciwnikom gotowość Ameryki do podjęcia wojny w obronie jej interesów" - napisano w dokumencie, który prezydent Trump ma sygnować w piątek.

O zmianie tej mówił w czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth. W Fort Benning w Georgii powiedział, że od piątku nazwa jego stanowiska może brzmieć inaczej.

Powrót do dawnej nazwy

Trump i jego otoczenie wielokrotnie wcześniej sygnalizowali, że chcą dokonać takiej zmiany. Pod koniec sierpnia Donald Trump zapowiedział, że zmieni nazwę, bo - jak argumentował - "USA wygrały obie wojny światowe, mając ministerstwo wojny, a nie obrony".

Byłby to powrót do pierwotnej nazwy resortu z 1789 roku, który przemianowano na departament obrony w 1949 roku. Stało się to po połączeniu ówczesnego resortu wojny z resortem marynarki wojennej.

Wówczas zmiany dokonano mocą ustawy Kongresu i, jak zaznacza "Washington Post", nie jest jasne, czy Donald Trump może zgodnie z prawem zrobić to za pomocą dekretu.

