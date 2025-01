Wstrzymanie od środy tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę to jedna z największych porażek Rosji, która wykorzystuje ten surowiec jako broń energetyczną - napisał w środę na portalu X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odniósł się również do szybszego wyeliminowania skutków uzależniania Europy od Rosji oraz "histerii niektórych europejskich polityków".

Ukraina poinformowała w środę, że wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu przez wzgląd na bezpieczeństwo narodowe. Rosyjski koncern Gazprom podał tego samego dnia, że wstrzymuje eksport gazu do Europy przez Ukrainę od godz. 8 czasu moskiewskiego (6 czasu polskiego), kiedy to wygasł termin umowy o tranzycie tego surowca.

Do bieżących wydarzeń odniósł się w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na portalu X. "W wyniku uzbrojenia Rosji w broń energetyczną i uciekania się (przez to państwo - red.) do cynicznego szantażowania partnerów Moskwa straciła jeden z najbardziej dochodowych i geograficznie dostępnych rynków” - napisał.