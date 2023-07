54-latek z psem dryfował trzy miesiące po oceanie. Teraz mówi, co przeżył

Tak naprawdę nie sądziłem, że to przeżyję - powiedział krótko po zejściu na ląd Timothy Shaddock, australijski marynarz, który razem z psem spędził blisko trzy miesiące na uszkodzonym katamaranie na Pacyfiku. Dziennikarzom opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na wyprawę, o planie powrotu do domu oraz o tym, jak znalazł i przygarnął suczkę Bellę.

Timothy Shaddock zszedł na ląd w Manzanillo, mieście portowym w zachodnim Meksyku , we wtorek. 54-letni marynarz z Sydney, wcześniej opisywany przez media jako 51-letni, nie posiadał ważnych dokumentów, dlatego władze Meksyku - biorąc pod uwagę jego "status obcokrajowca w trudnej sytuacji" - wydały mu wizę imigracyjną - podała agencja Reutera w środę.

Marynarz wrócił na ląd po kilku miesiącach

- Tak naprawdę nie sądziłem, że to przeżyję - przyznał cytowany przez australijski portal ABC News Shaddock, dziękując firmie rybackiej i kapitanowi statku Maria Delia, którego załoga zabrała go z katamaranu. Zaznaczył, że na lądzie czuje się "świetnie". Mówiąc o miesiącach na oceanie stwierdził, że katamaran był "dobrze zaopatrzony", ale sztorm pozbawił go sprzętu elektronicznego i możliwości gotowania. 54-latek zadeklarował, że czas na jednostce spędzał na naprawianiu uszkodzeń i pływaniu w oceanie.