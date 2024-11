Słynna atrakcja Teneryfy z ograniczonym dostępem. Sytuacja "absolutnie bez precedensu"

Władze Teneryfy zdecydowały o ograniczeniu dostępu do szlaków prowadzących na słynny wulkan Teide. W ostatnich trzech dniach aż 130 osób potrzebowało pomocy ratowników w zejściu ze szczytu z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Jak podkreślają władze, to sytuacja "absolutnie bezprecedensowa".

Wulkan Teide. Decyzja władz Teneryfy

Lokalna ministra środowiska Blanca Pérez podkreśliła, że to, co stało się w ostatni weekend, jest sytuacją "absolutnie bez precedensu". Według niej w tym roku gwałtownie wzrosła liczba turystów odwiedzających park narodowy i wchodzących na Teide. Jak dodała, część osób podejmuje decyzję o wyprawie na szczyt w sposób lekkomyślny - mimo wydanych wcześniej ostrzeżenień przed deszczem i burzami, temperatur poniżej zera i zamknięcia kolejki linowej.

Teide to aktywny wulkan. Jego szczyt znajduje się na wysokości 3718 m n.p.m., co czyni go najwyższym szczytem Hiszpani i jednocześnie najwyższym szczytem na jakiejkolwiek atlantyckiej wyspie. Dla porównania najwyższy w Polsce wierzchołek Rysów znajduje się na wysokości 2499 m n.p.m. Wejście na taki szczyt jak Teide wymaga przygotowania. - Mówimy o wysokich górach z temperaturami sięgającymi -8 stopni Celsjusza, z lodem i mrozem - mówi Blanca Pérez.

Ministra podkreśliła, że 15 dni zakazu da władzom czas na uregulowanie wstępu na szlaki w sezonie zimowym, w tym ustawienie znaków i zapewnienie personelu do nadzoru. Zapowiedziała, że jedna ze zmian będzie dotyczyła kolejki linowej. Nie będzie już możliwy zakup biletu wyłącznie na zjazd. - Miesięcznie mamy około 1,8 tys. rezerwacji zjazdu, co oznacza, że ludzie, w zdecydowanej większości turyści, wchodzili na górę pieszo, a potem zjeżdżali kolejką. Zamierzamy zlikwidować tę opcję do czasu wprowadzenia nowych przepisów gwarantujących bezpieczeństwo ludzi - przekazała. Podkreśliła też, że osoby uratowane w ostatnich dniach będą musiały same pokryć koszty akcji ratunkowej, czyli ok. 1,8 tys. euro na osobę.