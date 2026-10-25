Świat 100 tysięcy ludzi wyszło na ulice Tel Awiwu. Wybory w Izraelu już za moment Oprac. Damian Nowicki |

Tysiące ludzi protestowało w Tel Awiwie przeciw rządowi Benjamina Netanjahu Źródło wideo: Agencja Reuters Źródło zdj. gł.: Abir Sultan/EPA/PAP

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Jak podaje "Jerusalem Post" do 100 tysięcy osób uczestniczyło w sobotniej demonstracji antyrządowej w stolicy Izraela. Protest zorganizowało zrzeszenie bliskich ofiar ataku Hamasu na Izrael z 2023 roku. Odbył się na kilka dni przed zaplanowanymi na 27 października (wtorek) wyborami parlamentarnymi.

Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP

W demonstracji uczestniczył m.in. były dowódca izraelskiej armii, a obecnie lider największej partii opozycyjnej Jaszar (Naprzód) Gadi Ajzenkot. Byli też inni prominentni politycy opozycji, w tym były premier Naftali Benet, lider ugrupowania Benet 2026, wchodzącego w skład koalicji Razem oraz były minister obrony Awigdor Liberman z prawicowo-nacjonalistycznego ugrupowania Nasz Dom Izrael.

Antyrządowe protesty w Izraelu Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP Antyrządowe protesty w Izraelu Źródło zdjęcia: Abir Sultan/EPA/PAP

"Po trzech latach bólu, po trzech latach, podczas których próbowano wyprzeć to, co nas wszystkich spotkało (…) wmawiając nam, że powinniśmy się poddać i pogodzić z tym - jesteśmy tutaj, by powiedzieć: nie zrezygnujemy z prawdy" - mówił do zgromadzonych w Tel Awiwie popularny aktor Josi Marszak.

To niejedyny kłopot Netanjahu w ostatnim czasie. Jak pisaliśmy w tvn24.pl, były szef izraelskiego kontrwywiadu Ronen Bar pozwał premiera o zniesławienie, zarzucając mu próbę przerzucenia odpowiedzialności za atak Hamasu z 2023 roku. Bar dowodzi, że służba wielokrotnie ostrzegała premiera przed zagrożeniem. Według niego premier ignorował te ostrzeżenia.

Wybory w Izraelu

Zbliżające się wybory parlamentarne są powszechnie postrzegane jako referendum w sprawie wieloletnich rządów Netanjahu. Ostatnie sondaże dają obu blokom - rządowemu i skupionej wokół Ajzenkota opozycji - po około 50 mandatów w liczącym 120 miejsc Knesecie.