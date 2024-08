Kąpiel w Tatrach - dlaczego może być niebezpieczna

- Należy pamiętać, że Tatry stanowią wrażliwy ekosystem i nie są w stanie bronić się przed obcymi bakteriami i chemikaliami - podkreśla Nina Obžutová, rzeczniczka prasowa TANAP, cytowana przez ENEX. - Dezodorant, resztki szamponu, perfum lub płynu do zmiękczania tkanin (...) wszystko to zakłóca ten ekosystem, a nawet może go całkowicie zniszczyć - dodaje.

Na kąpieli w górach ucierpieć może nie tylko środowisko, ale także my sami: Lekarz Peter Marko zauważa, że wejście do wody, której temperatura nie przekracza siedmiu stopni Celsjusza, w czasie, gdy ciało jest przegrzane, może spowodować zaburzenia rytmu serca, czy omdlenia.

Kary za kąpiele w Tatrach

Według władz parku w tym roku więcej osób zdecydowało się na kąpiel w tatrzańskich jeziorach ze względu na wyjątkowo ciepłe lato. Obžutová zaznacza, że osoba, która wchodzi do wody na terenie parku może otrzymać grzywnę w wysokości do 300 euro (ok. 1300 złotych) lub do 1660 euro (ok 7000 zł) w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego. Wysokie grzywny sprawiają, że Tatry są "najdroższym kąpieliskiem Słowacji" - pisze ENEX.