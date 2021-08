Talibowie przejęli władzę w Afganistanie. Ekspert: są skłonni do kompromisów

Talibowie będą starali się znaleźć jakieś rozwiązanie, by stworzyć system mniej więcej akceptowalny dla wszystkich. To będzie oczywiście dalekie od naszych wyobrażeń o współczesnym państwie - mówił w TVN24 Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W jego ocenie duża część Afgańczyków będzie starała się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

W ocenie eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, z Afganistanu może chcieć wyjechać nawet kilka milionów ludzi, choć - jak zaznaczył - to wciąż mniejszość populacji tego kraju. - To jednocześnie całe pokolenie, które żyło już w wolnym Afganistanie. Ci ludzie mogą chcieć wyjechać nie tylko dlatego, że boją się o swoje życie, ale po prostu zasmakowali trochę demokracji i wolności. Nie chcą żyć w niestabilnym czy surowym systemie, narzuconym przez talibów - stwierdził gość TVN24.

Kugiel: ewakuacja Afgańczyków nie jest na rękę talibom

Jego zdaniem "w interesie Zachodu jest, by wszyscy ludzie, którzy boją się o swoje życie, a współpracowali w przeszłości z rządem w Kabulu lub wojskami międzynarodowymi, mieli możliwość wyjechania". - Jesteśmy to Afgańczykom winni - oznajmił Kugiel.

Jak wskazał, na tę chwilę talibowie kontrolują wszystkie przejścia graniczne i większość terytorium Afganistanu, poza Doliną Pandższeru. - To oni będą decydowali, kto ma wyjechać z kraju - stwierdził ekspert. Jak dodał, "dobra informacja jest taka, że na tę chwilę przynajmniej wojna domowa w Afganistanie się skończyła". - W zeszłym tygodniu w Afganistanie zginęło około 20 osób. To są najmniejsze straty w ludziach od wielu dekad - zauważył.

W jego ocenie sytuacja w Afganistanie "będzie skłaniała większość populacji do tego, by zaakceptować nowe rządy". - Oni będą raczej starali się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Jeżeli talibowie nie otworzą granic i działania wojenne się nie wznowią, to ci ludzie pewnie nie będą uciekali za granicę - przewidywał Kugiel.

Jak będą wyglądać rządy talibów?

Pytany o to, jak mogą wyglądać nowe rządy talibów, odparł: - Możemy oczekiwać najgorszego, czyli powrotu do takich rządów, jakie były w latach 90. Zaznaczył jednak, że jest w tej kwestii "bardziej optymistyczny". - Talibowie to nie jest siła najeźdźcza, to są Afgańczycy, którzy mają wizję swojego państwa, bardzo radykalną, ale oni chcą tym państwem rządzić. Żeby rządzić tym państwem, będą musieli zjednać jakoś tę ludność - zauważył.