Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzech premierów w trzy lata. Trwają przyspieszone wybory

Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Bangkoku
Wybory parlamentarne w Tajlandii
Źródło: Reuters
W Tajlandii odbywają się przyspieszone wybory parlamentarne. Kilkadziesiąt milionów uprawnionych do głosowania zadecyduje też w referendum, czy wybrani przez nich posłowie będą mogli rozpocząć prace nad nową konstytucją.

Lokale wyborcze otwarto o godzinie 8 czasu lokalnego (godzinie 2 w nocy w Polsce) i pozostaną czynne do godz. 17 (godz. 11 czasu polskiego). O mandaty w Izbie Reprezentantów ubiega się łącznie 5089 kandydatów startujących z list 57 ugrupowań.

W tym dniu oprócz ciszy wyborczej obowiązuje również prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu ma na celu wyeliminowanie procederu kupowania głosów. Uprawnionych do udziału w wyborach jest 53 mln Tajów.

"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum

BIZNES

Wybory parlamentarne w Tajlandii

Wyborcy otrzymają w lokalach trzy karty do głosowania. Dwie z nich służą do wyboru składu parlamentu - 400 posłów jest wyłanianych w okręgach jednomandatowych, a 100 z list krajowych, natomiast trzecia dotyczy referendum.

Obywatele zdecydują w nim, czy parlament będzie mógł rozpocząć prace nad nową konstytucją, która zastąpiłaby obecną, narzuconą przez wojsko po zamachu stanu w 2014 roku. Zmiana ustawy zasadniczej mogłaby ograniczyć wpływy armii i sądownictwa na politykę.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Bangkoku
Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Bangkoku
Źródło: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Przyspieszone wybory parlamentarne są kolejną odsłoną walki o władzę między obozem prodemokratycznym a konserwatywnym establishmentem. Premier Anutin Charnvirakul rozwiązał parlament w grudniu, licząc na wzrost poparcia dzięki nacjonalistycznej retoryce w obliczu sporu granicznego z Kambodżą.

Kolejka w lokalu wyborczym w Bangkoku
Kolejka w lokalu wyborczym w Bangkoku
Źródło: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Mimo to liderem sondaży pozostaje Partia Ludowa - polityczna spadkobierczyni ugrupowania Move Forward, które wygrało wybory w 2023 roku, ale nie objęło władzy z powodu blokady ze strony konserwatywnego Senatu, mianowanego przez wojsko, oraz decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie rozwiązał partię.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uzbrojenie "z internetu". Czołgi z Chin popsuły się od strzelania

Uzbrojenie "z internetu". Czołgi z Chin popsuły się od strzelania

Ewa Żebrowska, Maciej Michałek
Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie

Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie

Tajlandzka scena polityczna jest skrajnie niestabilna. W ciągu ostatnich trzech lat krajem rządziło już trzech premierów.

Oficjalne wyniki głosowania mogą zostać zatwierdzone dopiero za 60 dni.

China Town w Bangkoku
China Town w Bangkoku
Źródło: Suthikait Teerawattanaphan / Shutterstock.com
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Sapeta /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Udostępnij:
Tagi:
Tajlandia
Czytaj także:
rosyjscy zolnierze 001 milru
"Zabijali, niszczyli, gwałcili i rabowali". Już nie wjadą do tego kraju
Świat
imageTitle
Kaski Brytyjczyków zakazane na igrzyskach
EUROSPORT
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
METEO
imageTitle
Plan transmisji. Gdzie oglądać dzisiejsze starty Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Niedziela na igrzyskach i pierwsza medalowa szansa dla Polski
RELACJA
Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"
Maciej Wacławik
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
METEO
Moskwa, Rosja
Nowe informacje po zamachu w Moskwie
Świat
imageTitle
Sochan w końcu wrócił do gry. Kibice go docenili
EUROSPORT
The Washington Post HQ
Kolejne wstrząsy w "Washington Post". "Nadszedł moment, bym ustąpił"
Świat
Gołoledź, oblodzenie
IMGW ostrzega. Tam drogi będą oblodzone
METEO
Lindsey Vonn miała już nie wrócić na stok
Rzuca wyzwanie losowi. To na nią będzie patrzeć cały świat
EUROSPORT
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków na dziś
EUROSPORT
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?
Zdrowie
Anna Twardosz
Pierwsze medale na igrzyskach, świetny debiut Polki, droga przez zamarznięty Bałtyk
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
METEO
imageTitle
Jagiellonia nie zwalnia tempa w grze o tytuł. Jest liderem tabeli
Najnowsze
imageTitle
Efektowny występ naszego solisty na pożegnanie z rywalizacją drużynową
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia w zarządzie Polski 2050. Kto jeszcze?
Polska
Policja
Pożar na czwartym piętrze. Policjanci wśród poszkodowanych
Szczecin
Brad Arnold
Brad Arnold nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Twardosz przeszczęśliwa. "Te igrzyska będą w moim sercu już na zawsze"
EUROSPORT
Atak na policję w Mediolanie
Protest w Mediolanie przeciw igrzyskom. Na koniec starcia z policją
Świat
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
METEO
imageTitle
Znakomity debiut Polki. Niespodzianka w walce o złoto
EUROSPORT
Adielija Pietrosian
Dopuszczeni do igrzysk mimo kontrowersji. "Jest jak jest"
Jakub Loska
Fakty po faktach - Paweł Kowal
"Polska jest szczególnie stratna i my te straty mamy prawo liczyć"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
"Najgorszy sezon w życiu". Za to w urodziny złoto i rekord
EUROSPORT
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Netanjahu spotka się z Trumpem
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica