Zgony po masażach w Tajlandii. Policja wszczyna śledztwo

Dwie osoby zmarły po skorzystaniu z masaży w Tajlandii - informują lokalne media. 20-letnia piosenkarka i 54-letni turysta skorzystali z nich w różnych częściach kraju, według władz dotąd nie jest jednak jasne, czy masaże miały związek z ich śmiercią. Aby to ustalić, w sprawie zgonu młodej kobiety zostało już wszczęte śledztwo.

20-letnia piosenkarka Chayada Prao-hom zmarła w niedzielę w szpitalu w mieście Udon Thani, podały tajlandzkie media. Według jej rodziny, do pogorszenia stanu zdrowia kobiety doszło po sesji masaży, na które 20-latka wybrała się, by złagodzić ból szyi i ramion. Kilka dni po pierwszym masażu piosenkarka napisała na Facebooku, że została przykuta do łóżka i odczuwa drętwienie w całym ciele. Kobieta nadal miała jednak nadzieję, że kolejne sesje poprawią sytuację.