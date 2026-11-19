Świat Szymon Hołownia ambasadorem w Watykanie? Tusk: tutaj już nie będę w stanie pomóc Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: Hołownia poinformował mnie, że byłby gotów podjąć się misji ambasadora w Watykanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni na ambasadora Polski w Watykanie - podała w środę "Rzeczpospolita". Informację potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Pod koniec lipca MSZ poinformował, że swoją czteroletnią misję w Watykanie kończy ambasador Adam Kwiatkowski . Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk na konferencji prasowej w czwartek. - Szymon Hołownia poinformował mnie, że byłby gotów podjąć się tej misji - potwierdził. - Nie jestem od tego, żeby komentować tę kwestię. Każdy ma prawo do własnych planów - mówił. Jak dodał, Hołownia byłby "osobą absolutnie kompetentną w tych sprawach". Tusk zaznaczył, że dokumenty tej sprawie zostały przesłane do Sejmu, ale ostatecznie "potrzebna jest, jak wiemy, zgoda prezydenta Karola Nawrockiego". - Ja tutaj już nie będę w stanie pomóc. Moja rekomendacja może tylko zaszkodzić panu Szymonowi Hołowni, więc musi on to sam ustalić z prezydentem, czy będzie podpis na tym wniosku, czy nie - powiedział.

Hołownia: to decyzja prezydenta

- Zrobimy wszystko z tej naszej strony, żeby ten wniosek znalazł się na biurku pana prezydenta i wszystkie formalności zostały dopełnione - powiedział Szymon Hołownia, pytany o tę sprawę w Sejmie. Jak zaznaczył, nie wie, jaką decyzję podejmie Nawrocki. - Nie mam żadnych zapewnień w tej sprawie, nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie - powiedział.

- To będzie decyzja pana prezydenta, jaką podejmie, taką podejmie. Jestem wicemarszałkiem Sejmu, na razie pewnie nic się w tej sprawie nie zmieni - mówił. Jak zaznaczył, "chce wierzyć, że ta decyzja będzie pozytywna" i to "nie tylko w jego przypadku".

Wcześniej w środę Hołownia pisał na X, że "z dostępnych mu informacji wynika, że przedstawiciel prezydenta nie głosował na Konwencie Służby Zagranicznej 'za', a wstrzymał się odnośnie jego kandydatury".

Po kilku już dziś spontanicznych briefingach medialnych w Sejmie, chciałbym zbiorczo odnieść się do elektryzujących opinię aktualnie, fundamentalnych kwestii.



1. Tron rżnięty w drewnie i bursztynie.



Naturą prezentów jest to, że mają podobać się obdarowywanemu, nie darczyńcy. Z… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) November 18, 2026 Rozwiń

- Dlatego się wstrzymał, żeby otworzyć drogę i wysłać sygnał. Może będzie jakaś rozmowa. Jak mówię, nie ma nic uzgodnionego w tej sprawie - komentował w Sejmie Hołownia.

Przydacz o kandydaturze Hołowni: trudno, żebyśmy zrobili wyjątek

W czwartek o szanse Hołowni na objęcie stanowiska ambasadora w Watykanie zapytany został szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. - Nie ma takich uzgodnień ze stroną rządową w tym zakresie - powiedział.

Podkreślił, że strona prezydencka oczekuje kompleksowego rozwiązania kwestii nominacji ambasadorskich. - Dopóki nie będzie całościowego porozumienia, to trudno jest mówić, żebyśmy robili wyjątek tylko akurat dla pana Szymona Hołowni - stwierdził Przydacz.