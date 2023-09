Wojna gangów w Szwecji, giną kolejne osoby. Opozycja apeluje o zaangażowanie wojska

Największa szwedzka partia opozycyjna wezwała w czwartek rząd do wysłania wojska, by pomogło powstrzymać trwającą w kraju wojnę gangów narkotykowych. Konflikt trwa od kilku miesięcy, a w wyniku aktów przemocy giną kolejne osoby. Tylko we wrześniu odnotowano 11 ofiar śmiertelnych ataków z bronią palną. Według policji część ofiar to bliscy przestępców.