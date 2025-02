Mężczyźni zostali zatrzymani po wkroczeniu jednostki specjalnej policji oraz służb specjalnych SAPO w marcu ubiegłego roku do lokalu w piwnicy bloku w Tyresoe pod Sztokholmem. Na podstawie podsłuchów ustalono, że mieli oni dostęp do broni.

Mężczyzna poszukiwał do przeprowadzenia ataku "dzieci-męczenników", a także nawiązał kontakt z osobami potrafiącymi konstruować bomby. W lutym 2023 r. próbował przedostać się do Somalii, aby dołączyć tam do lokalnych struktur IS.