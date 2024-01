Turecki parlament ratyfikował wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (jednoizbowy parlament) ratyfikowało we wtorek zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO .

Zadowolenie w Szwecji po decyzji tureckiego parlamentu

"Dzisiaj jesteśmy o krok bliżej do pozostania pełnoprawnym członkiem NATO" – napisał na platformie X premier Szwecji Ulf Kristersson. "To pozytywne, że Wielkie Zgromadzenie Ogólne w Turcji zagłosowało za przystąpieniem Szwecji do NATO" – dodał.

Szwedzkie media opublikowały we wtorek oficjalny list od premiera Węgier Wiktora Orbana do premiera Kristerssona z zaproszeniem do złożenia wizyty w Budapeszcie. W dokumencie jest mowa o "wymianie poglądów na temat wszystkich wspólnych interesów". Billstroem oświadczył, że "nie ma powodu do negocjacji (z władzami Węgier w sprawie warunków wejścia Szwecji do NATO)".