Świat

Szefowa MI6 ostrzega: linia frontu jest wszędzie

Siedziba MI6 w Londynie
"Służby rosyjskie chcą werbować". Polska jest na cyberwojnie z Rosją, a to jest jej kolejna odsłona
Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN
Wielka Brytania stoi w obliczu nowej "ery niepewności" - ostrzegła szefowa brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6 Blaise Metreweli. Jak podkreśliła, działania Moskwy i innych wrogich państw doprowadziły do tego, że "linia frontu jest wszędzie".

W swoim pierwszym przemówieniu od objęcia funkcji szefowa brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6 Blaise Metreweli powiedziała, że Wielka Brytania stoi w obliczu nowej "ery niepewności", w której reguły konfliktów ulegają zmianie, szczególnie w świetle agresywnych zachowań Kremla po inwazji na Ukrainę.

Jak podkreśliła, przywódca Rosji Władimir Putin "nie powinien mieć wątpliwości, że presja, którą wywieramy w imieniu Ukrainy, będzie kontynuowana".

- Eksport chaosu jest cechą, a nie błędem rosyjskiego podejścia do zaangażowania międzynarodowego. Powinniśmy być gotowi na to, że tak będzie do momentu, aż Putin będzie zmuszony zmienić swoje podejście - oznajmiła szefowa MI6.

Blaise Metreweli, nowa szefowa MI6
Blaise Metreweli, nowa szefowa MI6
Źródło: United Kingdom Foreign Office

Szefowa MI6 o wyzwaniu

Jej zdaniem, agencja wywiadowcza musi być na bieżąco z trendami w dziedzinie technologii i informatyki. - Znajomość technologii musi przenikać wszystko, co robimy. Nie tylko w naszych laboratoriach, ale także w terenie, w naszym rzemiośle, a co ważniejsze, w mentalności każdego oficera. Musimy czuć się równie swobodnie z liniami kodu, jak z ludzkimi źródłami, równie biegle w Pythonie, jak w wielu innych językach (programowania – red.) - stwierdziła.

- Kluczowym wyzwaniem XXI wieku nie jest po prostu to, kto włada najpotężniejszymi technologiami, ale kto nimi pokieruje z największą mądrością. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo, dobrobyt i człowieczeństwo - dodała.

Metreweli jest pierwszą kobietą na stanowisku szefa brytyjskiej służby specjalnej powołanej w 1909 r. do prowadzenia wywiadu zagranicznego. 1 października przejęła ona stanowisko po Richardzie Moorze.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mark Fairhurst/Avalon/PAP

