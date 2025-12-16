"Służby rosyjskie chcą werbować". Polska jest na cyberwojnie z Rosją, a to jest jej kolejna odsłona Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN

W swoim pierwszym przemówieniu od objęcia funkcji szefowa brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6 Blaise Metreweli powiedziała, że Wielka Brytania stoi w obliczu nowej "ery niepewności", w której reguły konfliktów ulegają zmianie, szczególnie w świetle agresywnych zachowań Kremla po inwazji na Ukrainę.

Jak podkreśliła, przywódca Rosji Władimir Putin "nie powinien mieć wątpliwości, że presja, którą wywieramy w imieniu Ukrainy, będzie kontynuowana".

- Eksport chaosu jest cechą, a nie błędem rosyjskiego podejścia do zaangażowania międzynarodowego. Powinniśmy być gotowi na to, że tak będzie do momentu, aż Putin będzie zmuszony zmienić swoje podejście - oznajmiła szefowa MI6.

Blaise Metreweli, nowa szefowa MI6 Źródło: United Kingdom Foreign Office

Szefowa MI6 o wyzwaniu

Jej zdaniem, agencja wywiadowcza musi być na bieżąco z trendami w dziedzinie technologii i informatyki. - Znajomość technologii musi przenikać wszystko, co robimy. Nie tylko w naszych laboratoriach, ale także w terenie, w naszym rzemiośle, a co ważniejsze, w mentalności każdego oficera. Musimy czuć się równie swobodnie z liniami kodu, jak z ludzkimi źródłami, równie biegle w Pythonie, jak w wielu innych językach (programowania – red.) - stwierdziła.

- Kluczowym wyzwaniem XXI wieku nie jest po prostu to, kto włada najpotężniejszymi technologiami, ale kto nimi pokieruje z największą mądrością. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo, dobrobyt i człowieczeństwo - dodała.

Metreweli jest pierwszą kobietą na stanowisku szefa brytyjskiej służby specjalnej powołanej w 1909 r. do prowadzenia wywiadu zagranicznego. 1 października przejęła ona stanowisko po Richardzie Moorze.

