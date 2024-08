Syn nieżyjącego lidera Hamasu o okolicznościach zamachu na ojca

Hanije zginął w zamachu, do którego doszło ostatniego dnia lipca w Teheranie. Mieszkający na co dzień w Katarze lider Hamasu przebywał w stolicy Iranu z okazji zaprzysiężenia nowego prezydenta tego państwa Masuda Pezeszkiana.

Kilka hipotez w sprawie śmierci lidera Hamasu

Pojawiło się kilka hipotez co do tego, jak został zorganizowany zamach. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) początkowo poinformował, że w stronę budynku wystrzelono pocisk krótkiego zasięgu zawierający około 7 kilogramów materiału wybuchowego. Inne źródła mówiły o ataku z powietrza, do którego został wykorzystany dron lub samolot. Dziennik "New York Times" natomiast twierdził, że eksplozja nastąpiła wskutek wybuchu ładunku podłożonego na kilka tygodni wcześniej w apartamencie, w którym zatrzymał się lider Hamasu.