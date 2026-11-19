Media: Trump przysypiał podczas przemówienia Xi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Wygląda na to, że Donald Trump przysypiał podczas przemówienia chińskiego przywódcy Xi Jinpinga" - odnotował portal CNN. Na nagraniu ze szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), które udostępnił między innymi Reuters, widać, że prezydent USA pochyla głowę i ma zamknięte oczy, podczas gdy inni przywódcy słuchają Xi, a niektórzy robią notatki.

Ten sam fragment spotkania w chińskim Shenzhen pokazała brytyjska stacja BBC, decydując się na oszczędny w słowa opis: "Kamera uchwyciła Trumpa z zamkniętymi oczami podczas przemówienia Xi".

Donald Trump podczas przemówienia Xi Jinpinga na APEC w Shenzhen Źródło zdjęcia: Reuters

"Żenująca sytuacja"

Nagranie skomentował także amerykański korespondent dziennika "Kyiv Post" Jason Jay Smart. "Dyplomacja wysokiego szczebla podczas szczytu APEC w Chinach. Na szczęście amerykańskie przywództwo było w gotowości do przejęcia steru" - napisał w serwisie X.

Postawę Trumpa skrytykowało m.in. konto Republicans against Trump, prowadzone przez zwolenników Partii Republikańskiej krytycznie oceniających obecnego prezydenta. "Żenująca sytuacja na arenie międzynarodowej. Donald Trump zasypia podczas szczytu APEC w Chinach" - czytamy na X.

"Śpiący Donny" i "śpiący Joe"

Inny użytkownik wspomnianej platformy skomentował film słowami "Śpiący Donny". To nawiązanie do określenia, jakiego Trump używał wobec swojego poprzednika Joe Bidena. "Za czasów Sleepy Joego i demokratów nasz kraj był martwy, a teraz mamy zdecydowanie 'najgorętszy' kraj na całym świecie" - stwierdził obecny prezydent USA w jednym z tegorocznych wpisów na Truth Social.

Określenie to pojawia się również w galerii portretów prezydentów, którą Trump utworzył na terenie Białego Domu. "Sleepy Joe Biden był - zdecydowanie - najgorszym prezydentem w historii Ameryki" - takie zdanie znalazło się pod ramą, w której zamiast portretu Bidena znajduje się fotografia jego podpisu i urządzenia, które miało go złożyć.

Plakietki z komentarzami pod portretami prezydentów w Białym Domu Źródło zdjęcia: Win McNamee/Getty Images

Spotkanie podczas szczytu APEC nie było pierwszym, podczas którego Trump zdawał się walczyć z sennością. Podczas posiedzenia gabinetu w grudniu 2025 roku "wielokrotnie zdawał się drzemać", nawet gdy jego współpracownicy "oddawali się jednemu z jego ulubionych zajęć", czyli chwaleniu go - komentował portal CNN.

Zapytana o tę scenę ówczesna rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że ​​Trump "uważnie słuchał i prowadził całe trzygodzinne, maratonowe posiedzenie gabinetu".

Trump w Azji

Podczas szczytu APEC zorganizowanego w dniach 18-19 listopada w harmonogramie amerykańskiego przywódcy znalazło się między innymi trójstronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Trump przybył do Chin prosto z Filipin, gdzie złożył dwudniową wizytę.

red. AZ