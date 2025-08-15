Tak wyglądało powitanie Trumpa i Putina

Trump i Putin powitali się na lotnisku w Anchorage w Alasce Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Trump i Putin spotykają się w piątek wieczorem na szczycie w Alasce. Głównym celem spotkania jest omówienie zawieszenia broni w Ukrainie.

Po powitaniu prezydenci USA i Rosji wsiedli do "Bestii" i udali się na rozmowy, Te rozpoczęły się po godzinie 21.30 czasu polskiego.

W TVN24+ i TVN24 trwa program specjalny.

Donald Trump wylądował w Anchorage na Alasce około 20.30 czasu polskiego. Samolot z Władimirem Putinem wylądował na płycie lotniska tuż przed godziną 21. Niedługo później obaj, niemal równocześnie, wysiedli z samolotów.

Gdy już do siebie podeszli, uścisnęli sobie dłonie i poklepali po ramionach, przy czym nastąpiła wymiana zdań. Następnie wspólnie przeszli rozłożonym czerwonym dywanem. Po chwili wsiedli razem do samochodu prezydenta USA nazywanego "Bestią".

- Czekając na Putina Donald Trump bił mu brawo. To było dość znaczące - zauważył relacjonujący to wydarzenie dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Kraśko.

ZOBACZ NASZĄ RELACJĘ ZE SZCZYTU TRUMP-PUTIN NA ALASCE >>>

Donald Trump bije brawo

"Samolotowa dyplomacja"

Choć amerykański prezydent pojawił się w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson około pół godziny wcześniej niż rosyjski przywódca, nie wysiadał z samolotu. Biały Dom informował, że Trump - czekając na Putina - witał senatorów Alaski Lisę Murkowski i Dana Sullivana, a także gubernatora stanu Mike'a Dunleavy'ego.

Rosyjska delegacja wylądowała przed 21, ale przez jakiś czas ani Donald Trump, ani Władimir Putin nie opuszczali pokładów swoich maszyn.

Chwilę później wysiedli z samolotów niemal równocześnie.

Jak mówił obecny na miejscu korespondent TVN24 Maciej Woroch, "słyszeliśmy najpierw, że to Donald Trump miał na płycie lotniska witać Władimira Putina i wydaje się, że ten scenariusz de facto nie został w znaczący sposób zmieniony, ale mówimy o pewnej samolotowej dyplomacji".

- Nie powinniśmy mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z pewną dyplomatyczną choreografią. Zastanawianie się, kto wyjdzie pierwszy, kto kogo będzie witał, jest znaczące. Ale z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że obie strony próbują pokazać, że każda z nich na tym spotkaniu w pewien sposób jest tą, która przoduje - mówił.

Jak ocenił, "z jednej strony mamy gospodarza, to jest niewątpliwie Donald Trump, który nie może nie poczuwać się do tego, by Władimira Putina powitać". - Z drugiej strony mamy Władimira Putina, którego każdy krok może być nadinterpretowany, zwłaszcza w Rosji, zwłaszcza w sprzyjających mu mediach - zaznaczył.

Trump i Putin dotarli na Alaskę. Relacja Macieja Worocha Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD