Wykrzyczane pytania do Putina. "Zobowiąże się pan do zaprzestania zabijania cywilów?"

Kluczowe fakty: Rozmowy Trumpa i Putina rozpoczęły się około 21.30.

Zanim przedstawiciele mediów musieli opuścić miejsce spotkania, zadali prezydentowi Rosji szereg pytań. Na wszystkie zareagował tak samo.

Do podobnej sytuacji doszło wcześniej na płycie lotniska.

W piątek wieczorem czasu polskiego na Alasce rozpoczął się szczyt Donalda Trumpa i Władimira Putina w formule trzy na trzy. Prezydentowi USA towarzyszy sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff, a rosyjskiemu przywódcy minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca Jurij Uszakow.

Wykrzyczane pytania do Putina

Po tym, jak Trump i Putin usiedli już obok siebie przy niewielkim stoliku, dziennikarze zaczęli kierować pytania w kierunku prezydenta Rosji.

"Czy zaakceptuje pan zawieszenie broni?", "Czy zobowiąże się pan do zaprzestania zabijania cywilów?", "Dlaczego prezydent Trump powinien ufać pańskim słowom?" - pytali.

Na żadne z nich Putin nie udzielił odpowiedzi. W pewnym momencie przyłożył dłonie do twarzy i krzyknął kilka słów do dziennikarzy. Później zrobił gest sugerujący, że nie słyszy lub nie rozumie.

Próba pytań na lotnisku

Do podobnej sytuacji doszło wcześniej na płycie lotniska, gdzie wylądowały samoloty obu prezydentów. Gdy Putin i Trump przywitali się i przeszli wspólnie fragmentem rozwiniętego czerwonego dywanu, przystanęli na chwilę, by zapozować do zdjęcia.

Wtedy dziennikarze zaczęli zadawać im pytania. "Prezydencie Putin, czy zaakceptuje pan zawieszenie broni?", "Panie prezydencie, jaką wiadomość ma pan dla Władimira Putina?", "Panie Putin, czy nie docenił pan Ukrainy?", "Prezydencie Putin, czy przestanie pan zabijać cywilów?", "Prezydencie Putin, dlaczego mamy ufać pańskim słowom?" - indagowali.

Ani Putin, ani Trump nie udzielali odpowiedzi. Prezydenci uścisnęli sobie ponownie dłonie i wymienili miedzy sobą kilka zdań, ale kamery nie uchwyciły, co mówili. W pewnym momencie Putin wykonał gest sygnalizując niezrozumienie lub że nie słyszy pytań.

