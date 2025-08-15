Trump: spojrzę mu w oczy i będę wiedział. Putina powitają czerwonym dywanem

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i minister finansów Anton Siłuanow są już na Alasce Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W piątek ma dojść do szczytu Putin-Trump na Alasce

Głównym tematem rozmów ma być sytuacja w Ukrainie. Władze w Kijowie nie zostały jednak zaproszone.

Trump wyraził nadzieję, że rosyjski przywódca "zawrze umowę" w sprawie rozejmu. - Przybywa na Alaskę, do USA. (...) Myślę, że chce to załatwić - ocenił

Media donoszą, że dla Władimira Putina ma zostać rozwinięty na Alasce czerwony dywan.

Szczyt Trump-Putin odbędzie się w piątek około w bazie Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) w Anchorage na Alasce. Spotkanie zaplanowano na godzinę 11 czasu lokalnego (21 w Polsce). Głównym tematem szczytu ma być wojna w Ukrainie.

Zgodnie z planem Trump miał wylecieć z Waszyngtonu do Anchorage o godzinie 6:45 czasu waszyngtońskiego (12:45 w Polsce).

Air Force One na lotnisku w Waszyngtonie przed odlotem na Alaskę Źródło: Reuters

Jak poinformował Biały Dom, w składzie amerykańskiej delegacji znajdą się: sekretarz stanu Marco Rubio; ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent; a także dyrektor CIA John Ratcliffe.

Wcześniej strona rosyjska podała, że w skład delegacji rosyjskiej wejdą: ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow; a także doradcy Putina Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

Czerwony dywan dla Putina

Jak donosi NBC News, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, specjalnie dla Władimira Putina w bazie na Alasce ma zostać rozwinięty czerwony dywan, a rosyjski prezydent zostanie osobiście powitany przez przywódcę USA. Dokładne szczegóły i scenariusz spotkania są wciąż dopracowywane - podaje stacja.

Po spotkaniu ma odbyć się konferencja prasowa. Trump przyznał, że nie rozmawiano o tym, czy wystąpi na niej wspólnie z Władimirem Putinem. Opowiedział się jednak za tym, by najpierw przywódcy wystąpili razem, a następnie oddzielnie. Trump zapowiedział, że jeśli spotkanie "pójdzie źle" i tak spotka się z mediami.

JBER to wspólna baza wojskowa łącząca Siły Powietrzne USA (Elmendorf) i Armię USA (Fort Richardson). Zajmuje powierzchnię 34 tysiące hektarów i jest strategicznie położona w pobliżu Rosji, co czyni ją istotnym punktem dla obrony USA w regionie Pacyfiku i Arktyki .

Baza lotnicza Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce Źródło: Reuters/Google Earth

Trump: spojrzę Putinowi w oczy i będę wiedział, czy chce pokoju

W piątek w rozmowie ze stacją Fox News, Trump wyraził przekonanie, że w ciągu pierwszych kilku minut spotkania z Putinem będzie wiedział, czy rosyjski przywódca jest nastawiony na rozejm i pokój. - Ale myślę, że już to wiemy. Przybywa na Alaskę, do USA. (...) Myślę, że chce to załatwić - ocenił prezydent USA. Dodał, że Putin "nie rozmawiałby z nikim innym". - On zawrze umowę - przekonywał Trump.

- Będę wiedział bardzo szybko. Zaczniemy spotkanie. Zobaczę go. Spojrzę mu w oczy, ale inaczej niż Bush - zaznaczył. Były prezydent USA George W. Bush podczas spotkania z Putinem powiedział, że spojrzał w jego oczy, zobaczył jego duszę i zaufał mu.

Donald Trump w Gabinecie Owalnym przed szczytem na Alasce Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

- Putin wie, że nie miał wcześniej do czynienia z nikim tak twardym jak ja - podkreślił Trump. Dodał, że nie wie, czy i gdzie dojdzie do spotkania z Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozważane są trzy lokalizacje - poinformował. Jedną z możliwości jest Alaska. - To oni (przywódcy Rosji i Ukrainy - red.) będą negocjować swoją umowę - podkreślił.

- Jeśli spotkanie z Putinem będzie dobre, zadzwonię do Zełenskiego i europejskich liderów. Jeśli będzie złe, nie dzwonię do nikogo - dodał.

