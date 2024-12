Zagraniczne media poinformowały, że rozpoczęto poszukiwania wywiezionego majątku rodziny Baszara al-Asada. Rodzina obalonego dyktatora, od przejęcia w 1971 roku władzy w Syrii, ogromnie się wzbogaciła. Zdaniem brytyjskiego dziennika "Financial Times" Asad przesłał do Rosji 250 mln dolarów w gotówce. Amerykański "Wall Street Journal" ocenił z kolei, że odkrycie aktywów rodziny nie będzie łatwe.

"Financial Times" dotarł do dokumentów świadczących o tym, że Asad wysłał do Moskwy dwie tony banknotów o nominale 500 euro i 100 dolarów. Loty odbywały się między 2018 i 2019 r. Transporty gotówki do stolicy Rosji zbiegły się w czasie z uzależnianiem się władz w Damaszku od wsparcia wojskowego Kremla, w tym od najemników z Grupy Wagnera, oraz z serią zakupu luksusowych nieruchomości w Moskwie przez rodzinę Asada - podkreślił portal dziennika.