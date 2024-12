Rosyjski kanał na Telegramie Fighterbomber, prowadzony przez kapitana sił powietrznych Ilję Tumanowa, poinformował w niedzielę, że po wkroczeniu rebeliantów do Damaszku i upadku reżimu Baszara al-Asada rosyjskie dowództwo podjęło decyzję o ewakuacji sprzętu z bazy lotniczej Humajmim w syryjskiej Latakii. Fighterbomber odnotował, że decyzja ta jest "trochę spóźniona". Zdaniem tego kanału, rosyjskie ​​samoloty stacjonujące w Humajmim zostaną wysłane do Rosji lub państw afrykańskich.

W sobotę amerykański portal The War Zone napisał, że są "oznaki możliwej ewakuacji w rosyjskiej bazie lotniczej Humajmim" w Latakii. "Do bazy przybyły trzy samoloty transportowe Ił-76 i jeden An-124" - podał The War Zone.