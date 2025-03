W Syrii powstał tymczasowy rząd. Jeden z resortów objęła chrześcijanka

W Syrii powstał rząd tymczasowy Źródło: Reuters

W Syrii powstał rząd tymczasowy. Kluczowe stanowiska zajmują w nim związani z islamistycznymi bojówkami stronnicy Szary. Ministrem spraw socjalnych i pracy została chrześcijanka Hind Kabawat. Powstanie rządu ogłosił w sobotę tymczasowy prezydent Ahmed al-Szara.

W skład nowego gabinetu Syrii wchodzi 23 ministrów, rząd nie ma premiera, jego pracami będzie kierował bezpośrednio prezydent tymczasowy Ahmed al-Szara.

Nowy rząd Syrii Źródło: Reuters

Chrześcijanka w rządzie

Najważniejsze stanowiska przypadły lojalnym współpracownikom tymczasowego prezydenta, który wcześniej kierował islamistycznym ugrupowaniem Hajat Tahrir asz-Szam (HTS). Grupa stanowiła trzon koalicji ugrupowań rebeliantów, które 8 grudnia 2024 r. obaliły reżimem Baszara al-Asada.

Gabinet jest jednak bardziej inkluzywny niż dotychczasowy rząd przejściowy, który kierował krajem od grudnia. Oprócz reprezentującej mniejszość chrześcijańską minister spraw socjalnych i pracy Hind Kabawat w jego składzie znaleźli się tez pojedynczy przedstawiciele alawitów, druzów i Kurdów - wyliczyła agencja AFP.

Hind Kabawat, chrześcijanka i aktywistka, która sprzeciwiała się Assadowi od początku konfliktu w marcu 2011 r. w rządzie będzie pełnić funkcję ministra spraw społecznych i pracy.

Nowi ministrowie

Dotychczasowy premier Mohamed al-Baszir został ministrem energetyki. Tekę ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych objął szef organizacji Białe Hełmy, Raed Saleh. Białe Hełmy to ochotnicza formacja obrony cywilnej, która działała podczas wojny domowej na terenach zajętych przez rebeliantów.

Swoje stanowiska zachowali ministrowie spraw zagranicznych i obrony, Asad al-Szajbani i Murhaf Abu Kasra.

Przywódca Syrii nie podał ręki ministrze Niemiec Źródło: Reuters

Szara i jego stronnicy od przejęcia władzy deklarowali, że odeszli od dżihadystycznej ideologii, szanują prawa licznych mniejszości zamieszkujących Syrię, nie chcą konfliktu z sąsiadami i dążą do scalenia podzielonego w czasie trwającej od 2011 r. wojny domowej państwa oraz jego odbudowy.

Te deklaracje nie uspokoiły jednak niektórych grup mniejszościowych i części międzynarodowej opinii publicznej.

Na początku marca w północno-zachodniej Syrii doszło do starć między siłami nowej władzy a grupami lojalnymi wobec Asada. Walki przerodziły się w falę brutalnej przemocy wymierzonej głównie w alawitów - mniejszość religijną, z której pochodzi klan Asadów i na której opierały się ich rządy. Zabito blisko 1,1 tys. cywilów - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (OSDH).

Starcia lojalistów Asada z siłami bezpieczeństwa Źródło: Reuters

Wojna domowa w Syrii

W czasie trwającej od 2011 r. wojny domowej zginęło co najmniej pół miliona osób, a ponad połowa z ok. 22 mln mieszkańców Syrii musiała uciekać z domu - za granicę lub do innych regionów kraju. W Syrii nadal panuje jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Konflikt rozpoczął się od powstania rebeliantów przeciwko autorytarnej władzy Asada. Rozdrobnione frakcje opozycji walczyły też czasem między sobą. w konflikt włączyły się również inne państwa. Asada wspierała Rosja i Iran, opozycję - Turcja i niektóre państwa arabskie Zatoki Perskiej.