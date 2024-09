"Sygnał dla Rosji". To tu powstanie nowe dowództwo NATO

Przy sztabie generalnym fińskich sił zbrojnych w Mikkeli umiejscowione zostanie także nowe dowództwo sił lądowych NATO w Skandynawii. Wzmacnia to obronę nie tylko Finlandii, ale całego regionu Europy Północnej - ogłosił w piątek szef resortu obrony Antti Hakkanen.

- To także sygnał dla Rosji , że Finlandia jest pełnoprawnym członkiem NATO . Rola Sojuszu w obronności Finlandii jest mocna, a Finlandia ma z roku na rok coraz silniejszą obronę – powiedział na konferencji w Helsinkach.

Finlandia utworzy bazę wysuniętych jednostek FLF

W Finlandii, która weszła do NATO wiosną 2023 r., ma powstać także baza sojuszniczych wysuniętych jednostek FLF (ang. Forward Land Forces), prawdopodobnie na terenie Laponii, ale minister nie ujawnił na razie szczegółów tych planów.

Mikkeli, zamieszkane przez ok. 60 tys. osób, ma długą tradycję w obronności Finlandii. Tam mieściło się dowództwo fińskiej armii w trakcie I wojny i II wojny światowej, w tym podczas toczonej z ZSRR wojny zimowej (1939-1940) i wojny kontynuacyjnej (1941-1944).

Z miasteczka, położonego po zachodniej stronie największego fińskiego jeziora Saimaa, drogą lądową do przejścia granicznego w Imatra jest ok. 140 km, ale w linii prostej do granicy z Rosją jest poniżej 100 km.