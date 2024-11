Masowe zatrucia przez przetworzoną pszenicę. Ponad 150 osób zmarło

Ponad 150 osób zmarło z powodu tajemniczego zatrucia w oblężonym od kilku tygodni przez Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) mieście Al-Hilaliya w Sudanie, a kilkadziesiąt innych osób przebywa w szpitalach. Ruch oporu oskarżył RFS o rozprowadzanie chemicznie przetworzonej pszenicy, która najprawdopodobniej doprowadziła do masowych zatruć.

Gezira Conference, cywilna organizacja monitorująca naruszenia praw człowieka w Sudanie przekazała, że ponad 150 osób zmarło, a kilkadziesiąt jest w szpitalach przez zatrucie w mieście Al-Hilaliya w prowincji Al Dżazira. Działający w oblężonym mieście ruch oporu oskarżył Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) o rozprowadzanie wśród ludności chemicznie przetworzonej pszenicy przeznaczonej do użytku rolniczego, co prawdopodobnie doprowadziło do masowych zatruć, których nie można powstrzymać z powodu braku lekarzy i lekarstw.