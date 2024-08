Kraj wyniszczony wojną, teraz cholera

Co najmniej 22 osoby zmarły z powodu cholery w ostatnich tygodniach, a u kolejnych 354 potwierdzono zakażenie bakterią - poinformował minister zdrowia Sudanu. Liczby podawane przez Światową Organizację Zdrowia są jednak znacznie wyższe, a raportowanie zachorowań jest mało wiarygodne. Cholera to jeden z najpoważniejszych problemów Sudanu - kraju pogrążonego od 16 miesięcy w wojnie domowej.

Cholera w Sudanie, statystyki WHO

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - jak informuje Associated Press - od początku roku do 28 lipca choroba kosztowała życie przynajmniej 78 osób, a kolejne 2400 zostały zostało zakażonych.

WHO informowało w ostatnich dniach, że w związku z trwającą od kwietnia 2023 roku wojną domową w Sudanie z powodu cholery zmarło co najmniej 316 osób, a potwierdzono kolejnych 11 327 przypadków zakażenia. - Spodziewamy się, że jest ich więcej, niż zaraportowano - powiedziała rzeczniczka WHO Margaret Harris, cytowana przez Reutersa. - Dostęp do opieki zdrowotnej został ograniczony (...). Brakuje leków i niektórych środków medycznych, brakuje personelu medycznego - dodała.