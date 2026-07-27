Świat Strzały podczas festiwalu gastronomicznego w Seattle. Są ofiary Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Strzały w Seattle Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Jason Redmond / Reuters / Forum

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Do strzelaniny doszło w Seattle Center w niedzielę około godziny 18 czasu lokalnego (godz. 3 w nocy w poniedziałek w Polsce), podczas trwającego tam corocznego festiwalu gastronomicznego Bite of Seattle. - Słyszeliśmy siedem lub osiem strzałów - powiedzieli CNN KOMO dwaj świadkowie zdarzenia. Jak dodali, zapanował "kompletny chaos", a ludzie "biegali wszędzie".

W wyniku ataku zginęły trzy osoby, a co najmniej cztery, w tym dziecko, odniosły obrażenia - podała CNN, powołując się na komunikat lokalnych władz. Dwie osoby zginęły na miejscu. Jedna została w stanie krytycznym przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

- Policja zatrzymała jedną osobę - przekazała burmistrz Seattle Katie Wilson w oświadczeniu. Druga jest nadal poszukiwana. - Uważamy, że te dwie osoby otworzyły do siebie ogień podczas festiwalu - przekazał zastępca szefa miejskiej policji Tyrone Davis.

Two people were killed and multiple people, including a child, were injured in a shooting Sunday evening at a Seattle food festival, a block from the city’s iconic Space Needle, fire officials said. https://t.co/D1PRe6gReY pic.twitter.com/D9xpEhwGeZ — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 27, 2026 Rozwiń

W pierwszym komunikacie w mediach społecznościowych lokalna policja potwierdziła, że w mieście padły strzały. Jak podała, "ucierpiało wiele osób". Na miejscu pojawiły się FBI oraz oddział SWAT.

Seattle Center Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Bite of Seattle to coroczny kilkudniowy festiwal gastronomiczny zapoczątkowany w 1982 roku. W tegorocznej imprezie brały udział setki lokalnych wystawców, towarzyszyły jej też występy muzyczne na żywo. W opinii organizatorów w ciągu trzech dni wydarzenie przyciąga około 350 tysięcy osób.