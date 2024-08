Jak opisuje reporter stacji CNN, 31-letni Palestyńczyk Mohammad Abu Al Qumsan został ojcem 10 sierpnia. We wtorek wyszedł z domu w Dajr al-Balah w Strefie Gazy, by odebrać akty urodzeń bliźniąt, chłopca i dziewczynki o imionach Aysal i Aser. Wtedy dostał telefon od sąsiadów, w którym poinformowano go, że budynek został zbombardowany przez siły izraelskie, w wyniku czego zarówno dzieci, jak i żona, 28-letnia Jumana oraz jej matka, zginęli.

Strefa Gazy. 31-latek stracił rodzinę, w tym nowo narodzone bliźnięta

Według CNN mężczyzna we wtorek próbował dostać się do szpitala Al Aqsa Martyrs, gdzie trafili jego bliscy. Wokół zgromadziła się grupa osób, które próbowały go pocieszyć. Na nagraniu autorstwa reportera stacji widać, jak Al Qumsan klęczy przy owiniętych białym materiałem ciałach i modli się. - Nie zdążyłem się nimi nacieszyć. (Żona - red.) dopiero co urodziła, była jeszcze zmęczona, nie wstawała i za bardzo się nie ruszała - powiedział 31-latek dziennikarzom.