Były prezydent w tymczasowym areszcie. Zarzuty w sprawie zagranicznych podróży  

Były prezydent Sri Lanki tymczasowo aresztowany. Miał nadużywać fundusze państwowe Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Wickremesinghe pełnił funkcję prezydenta w latach 2022-2024, obejmując urząd w czasie najgorszego w historii kraju kryzysu gospodarczego.

Jeden z zarzutów dotyczy jego podróży do Londynu na ceremonię ukończenia studiów swojej żony i wykorzystania w tym celu pieniędzy państwowych.

Były prezydent Sri Lanki zaprzeczył wszystkim oskarżeniom.

Były prezydent Sri Lanki Ranil Wickremesinghe został w piątek zatrzymany przez Departament Śledztw Kryminalnych (CID) pod zarzutem nadużycia środków państwowych i tymczasowo aresztowany.

76-letni prawnik - który pięciokrotnie był premierem do 2022 roku, a potem prezydentem do 2024 roku - przybył do siedziby CID w stolicy kraju, Kolombo, aby złożyć zeznania w sprawie swojej podróży do Londynu na ceremonię ukończenia studiów swojej żony. Po złożeniu zeznań doszło do aresztowania.

CID postawiło mu trzy zarzuty związane z podróżami zagranicznymi, które odbył w trakcie urzędowania jako prezydent. Według doniesień lokalnych mediów, śledczy twierdzą między innymi, że wykorzystał fundusze rządowe na tę prywatną wizytę w Londynie, a także opłacił ochronę państwową.

Ranil Wickremesinghe za czasów swojej prezydentury Źródło: PAP/EPA/Sri Lankan Parliament Media Unit

Pierwszy raz w historii kraju

Wickremesinghe zaprzecza zarzutom, twierdząc, że koszty podróży pokryła jego żona. Były szef państwa jeszcze w piątek stanął przed sądem.

Polityk objął urząd prezydenta trzy lata temu w okresie głębokiego kryzysu finansowego, zastępując poprzednika, Gotabaya Rajapaksa, który uciekł z kraju na fali społecznego oburzenia jego rządami. Jego rząd wprowadził dotkliwe mechanizmy oszczędnościowe, które wywołały niezadowolenie społeczne.

Jak zwracają uwagę media, Wickremesinghe jest pierwszym byłym prezydentem tego wyspiarskiego państwa położonego w Azji Południowej, który został zatrzymany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD