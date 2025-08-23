Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były prezydent w tymczasowym areszcie. Zarzuty w sprawie zagranicznych podróży  

Ranil Wickremesinghe, były prezydent Sri Lanki
Były prezydent Sri Lanki tymczasowo aresztowany. Miał nadużywać fundusze państwowe
Źródło: Reuters
Były prezydent Sri Lanki został tymczasowo aresztowany pod zarzutem niewłaściwego wykorzystania funduszy państwowych. Śledczy zarzucają mu nadużycia w czasie, gdy sprawował funkcję głowy państwa. Ranil Wickremesinghe jest pierwszym byłym lankijskim przywódcą, który został aresztowany.
Kluczowe fakty:
  • Wickremesinghe pełnił funkcję prezydenta w latach 2022-2024, obejmując urząd w czasie najgorszego w historii kraju kryzysu gospodarczego.
  • Jeden z zarzutów dotyczy jego podróży do Londynu na ceremonię ukończenia studiów swojej żony i wykorzystania w tym celu pieniędzy państwowych.
  • Były prezydent Sri Lanki zaprzeczył wszystkim oskarżeniom.

Były prezydent Sri Lanki Ranil Wickremesinghe został w piątek zatrzymany przez Departament Śledztw Kryminalnych (CID) pod zarzutem nadużycia środków państwowych i tymczasowo aresztowany.

76-letni prawnik - który pięciokrotnie był premierem do 2022 roku, a potem prezydentem do 2024 roku - przybył do siedziby CID w stolicy kraju, Kolombo, aby złożyć zeznania w sprawie swojej podróży do Londynu na ceremonię ukończenia studiów swojej żony. Po złożeniu zeznań doszło do aresztowania.

CID postawiło mu trzy zarzuty związane z podróżami zagranicznymi, które odbył w trakcie urzędowania jako prezydent. Według doniesień lokalnych mediów, śledczy twierdzą między innymi, że wykorzystał fundusze rządowe na tę prywatną wizytę w Londynie, a także opłacił ochronę państwową.

Ranil Wickremesinghe za czasów swojej prezydentury 
Ranil Wickremesinghe za czasów swojej prezydentury 
Źródło: PAP/EPA/Sri Lankan Parliament Media Unit

Pierwszy raz w historii kraju

Wickremesinghe zaprzecza zarzutom, twierdząc, że koszty podróży pokryła jego żona. Były szef państwa jeszcze w piątek stanął przed sądem.

Polityk objął urząd prezydenta trzy lata temu w okresie głębokiego kryzysu finansowego, zastępując poprzednika, Gotabaya Rajapaksa, który uciekł z kraju na fali społecznego oburzenia jego rządami. Jego rząd wprowadził dotkliwe mechanizmy oszczędnościowe, które wywołały niezadowolenie społeczne.

Jak zwracają uwagę media, Wickremesinghe jest pierwszym byłym prezydentem tego wyspiarskiego państwa położonego w Azji Południowej, który został zatrzymany.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Udostępnij:
TAGI:
Sri Lanka
Czytaj także:
Żołnierze estońscy na paradzie z okazji Święta Niepodległości
Kolejny kraj gotowy wysłać żołnierzy na Ukrainę
Świat
Atak na taksówkarza w Krakowie
Wiedzą, kto zaatakował taksówkarza. Poszukiwania trwają
Kraków
shutterstock_240002407
Rekord na Wall Street. "Uczestnicy rynku wyraźnie się przygotowują"
BIZNES
imageTitle
Piękny gol tylko podrażnił Chelsea. 18-latek niespodziewanym bohaterem
EUROSPORT
Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Pierwsze spotkanie synowej z teściową
WARSZAWA
Svalbard
Takiego tempa topnienia nie przewidywały żadne modele
METEO
Ukraińskie samoloty MIG-29
Lądował myśliwcem po misji bojowej, rozbił się
Świat
imageTitle
Polka zaskoczona piłkami przed US Open. "Jakby leżały w kontenerze i czekały rok"
EUROSPORT
Wziernik ginekologiczny
Nowy wziernik ginekologiczny. To przełom dla kobiet?
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Bramka PSG wciąż zaczarowana. Godne pożegnanie Donnarummy
EUROSPORT
Już niebawem zaćmienie Księżyca
Krwawy Księżyc pojawi się na niebie. Czy będzie widoczny w Polsce
METEO
imageTitle
"Głos się łamie, ciężko się mówi". Tak Świątek kroczyła po historyczny tytuł
EUROSPORT
EN_01650637_0863
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
W Ukrainie coraz głośniej mówi się o kontrofensywie. Łukaszenka udał się do Moskwy
Miał wypuścić więźniów politycznych, nazwał ich "bandytami". Łukaszenka odpowiada USA
Świat
imageTitle
Popis Kane'a i Bayernu na inaugurację. "Zagrożenie dla całej ligi"
EUROSPORT
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie
Dotacje dla branży HoReCa. Ministra zapowiada kontrolę "najbardziej ryzykownych projektów"
Polska
Burze
Uwaga na burze i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_06
Chcą wojny "co najmniej do jesieni", by "zmaksymalizować zdobycze"
Świat
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
"Nikt w Europie tak wiele nie zaryzykował". Brzezinski o nieobecności Polski
Świat
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Teheran dostał ultimatum. Jest decyzja o wznowieniu negocjacji
Świat
Okręty wojenne NATO przybyły do Rygi kontynuując misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta)
Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"
Świat
Mariusz Błaszczak
Błaszczak i Cenckiewicz oskarżeni, poszukiwania pięciolatka, szef NATO o Osinach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszcz, ochłodzenie
Będzie deszczowo, miejscami zagrzmi
METEO
imageTitle
Wyrównany mecz, demolka w dogrywce. Nie będzie czwartej Polki w US Open
EUROSPORT
Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Wracali z wycieczki, autokar wypadł z drogi. Wiele ofiar
Świat
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Trump pokazał prezent od Putina
Świat
imageTitle
Linette na pierwszy ogień. Organizatorzy US Open podali plan meczów w niedzielę
EUROSPORT
Bez kitu cz.2
Eksperci o mitach wokół wiatraków. "Odczarujmy jedną rzecz"
Polska
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe
Świat
Osuwisko w Konkary w Gwinei
Tragedia na obrzeżach stolicy. Wielu zabitych
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica