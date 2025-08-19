Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spotkanie Zełenskiego z Putinem w Moskwie? "Głupota"

Wołodymyr Zełenski
Bodnar: propozycja Putina o spotkaniu w Moskwie to "głupota"
Źródło: TVN24
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar ocenił w "Faktach po Faktach", że propozycja spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina w Moskwie to "głupota". Jego zdaniem to pokazuje niepoważny stosunek Kremla do rozmów pokojowych.

Francuska telewizja BFM podała, iż w czasie historycznego szczytu w Waszyngtonie z udziałem prezydentów USA, Ukrainy, a także europejskich przywódców uzgodniono, że ma dojść do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. BFM poinformowała, że Putin zaproponował spotkanie z Zełenskim w Moskwie.

Według francuskiej agencji AFP, powołującej się na własne źródła, Zełenski nie zgodził się na spotkanie w stolicy Rosji

Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar
Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar
Źródło: TVN24

Zełenski w Moskwie? Propozycja "nie do przyjęcia"

Wasyl Bodnar ocenił, że propozycja Putina pokazuje niepoważny stosunek do rozmów. Nazwał to "głupotą". - Nazywam to głupotą, bo propozycje, żeby przyjechać do Moskwy z państwa walczącego (z Rosją - red.), to (jest) oczywiście nie do przyjęcia i (nie) do realizacji - skomentował.

- Z naszej strony jest gotowość (do spotkania - red.) i jest w tym sens. Uważamy, że liderzy mogą zadecydować o zawieszeniu broni czy o pokoju, jakkolwiek to nazwiemy - przekazał.

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim

- Ukraina by bardzo chciała tego pokoju. Ale pokoju nie na warunkach Rosji, a na warunkach, które by zadowalały przynajmniej społeczeństwo ukraińskie i nie stwarzały powodu do wznowienia tej wojny - ocenił.

Bodnar wskazał, iż "oczywiście, że na Ukrainie Putin jest postrzegany jako zbrodniarz". - I tak chyba wszyscy uważamy, bo dokonał wielu aktów terrorystycznych. Natomiast dla zakończenia wojny są potrzebne te kontakty i strona ukraińska jest gotowa na takie kontakty - dodał, odnosząc się do negocjacji pokojowych.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zapytany o to, jakie gwarancje bezpieczeństwa może uzyskać Ukraina, Bodnar odpowiedział, że "główną gwarancją jest nadal wojsko ukraińskie i wsparcie wojska ukraińskiego poprzez modernizację, dostarczanie amunicji, broni, ale również wsparcie technologiczne".

- Koalicja chętnych to jest o wiele szersza struktura, w której każde państwo uczestniczące może mieć swoją rolę - zauważył. - Na przykład dla Polski, kiedy dyskutuje się niemożliwość wysyłania wojsk, to jest sprawa logistyki, to jest sprawa zapewnienia np. kontroli przestrzeni powietrznej - wymieniał. 

"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy

- Każdy będzie miał swoją rolę i może być to np. dostarczanie jakiegoś sprzętu, może być amunicja, może być np. finansowe wsparcie, np. fabryk produkujących drony - uważa Bodnar. 

Ambasador wskazał, że w misji stabilizacyjnej "chodzi o to, żeby monitorować sytuację związaną z przestrzeganiem zawieszenia broni". - I to jest główne zadanie tej koalicji, żeby nie dopuścić, by Rosja wznowiła ataki na Ukrainę - dodał. 

Brak reprezentacji Polski w Waszyngtonie

Pytany o to, czy Ukraina chciała, żeby w europejskiej delegacji w Białym Domu znalazła się także Polska, Bodnar odpowiedział, że "oczywiście".

Zaznaczył, że z tego, co wie, "to było otwarte zaproszenie i kto mógł, ten pojechał". - Bardzo doceniamy, że w przygotowaniach do tego wyjazdu brał udział także prezydent Nawrocki, premier Tusk, wicepremier Sikorski i głos Polski był usłyszany i wzięty pod uwagę przy formułowaniu wspólnego stanowiska - podsumował. 

"Nie możemy wymieniać terytorium ukraińskiego na terytorium ukraińskie"

Donald Trump twierdzi, że pomiędzy Ukrainą i Rosją będzie musiało dojść do - jak to określa - "wymiany terytoriów". - To nie jest do przyjęcia, ponieważ nie mamy co wymieniać - skomentował Bodnar. 

- Jeżeli mielibyśmy terytorium w Rosji i moglibyśmy wymienić na terytorium ukraińskie, to byłaby rzeczywista rzecz. Ale nie możemy wymieniać terytorium ukraińskiego na terytorium ukraińskie - zauważył.  

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia

Ambasador zaznaczył, że "żeby nie stwarzać nadmiernej komplikacji, to wczoraj pan prezydent Zełenski powiedział, że będzie o tym rozmawiał z Putinem, jeżeli dojdzie do takiego spotkania". 

"Żaden inny kraj nie otworzył się tak na Ukraińców"

Bodnar zapytany został także o to, co w obecnej sytuacji przekazałby polskiemu rządowi. - Jeszcze raz bardzo serdecznie podziękowałbym za wszystko, co Polska zrobiła dla Ukrainy - odparł. 

- Żaden inny kraj w taki sposób otwarty nie otworzył się na Ukraińców, na Ukrainę. Wiemy, że pierwsza broń akurat przyszła z Polski. To w wielu rzeczach pomogło - dodał Bodnar. 

- Nie umiem powiedzieć dokładnie, czy przeżylibyśmy dotychczas, jeżeliby nie było pierwszego tego wsparcia, liderstwa w wielu kwestiach, a oczywiście teraz logistyki - zauważył.

OGLĄDAJ: Michał Szczerba, Radosław Fogiel, Jerzy Marek Nowakowski, gen. prof. Bogusław Pacek, Wasyl Bodnar
pc

Michał Szczerba, Radosław Fogiel, Jerzy Marek Nowakowski, gen. prof. Bogusław Pacek, Wasyl Bodnar

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
Nigeryjscy policjanci
Atak na meczet. Kilkudziesięciu zabitych
Świat
imageTitle
Zabawna wymiana zdań Świątek i Ruuda. "Słucham? Nie. Ty do mnie napisałeś"
EUROSPORT
Populacja błotnicy tęczowej drastycznie się zmniejsza
Szukają rzadkiego gatunku węża. "Potrzebujemy pomocy"
METEO
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
"To nie jest walka o ziemię. To jest walka o prawo do istnienia"
Świat
19 1925 fpf cl-0032
Wojsko USA "powinno być w Ukrainie". "Ramię w ramię z Europą"
Świat
imageTitle
Gwiazdorska obsada Laver Cup. Ogłoszono składy Europy i Reszty Świata
EUROSPORT
Zoo Londyn
Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać
METEO
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy
WARSZAWA
imageTitle
Grali jak z nut. Świątek i Ruud mają półfinał
EUROSPORT
Iga Świątek i Casper Ruud podczas US Open
Dwie wygrane w dwie godziny. Świątek i Ruud w grze o tytuł US Open [RELACJA]
EUROSPORT
Budapeszt
"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski
Świat
Władimir Putin
Putin jak "ogr u bram". "Musi nadal pożerać"
Świat
Jemen
Powódź w stolicy i w ważnym porcie. Ranni i duże szkody
METEO
Władimir Putin
Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim
Świat
Tak jest
"USA uczestniczą w dzieleniu Ukrainy"
Świat
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Duże zmiany na Grójeckiej
WARSZAWA
Marco Rubio
"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy
Świat
imageTitle
Zmęczenia nie było widać. Świątek przywitała się z US Open wygraną
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu
BIZNES
Burza, chmury, możliwy deszcz, pochmurnie, groźna pogoda
Przelotny deszcz i lokalne burze. Pogoda na jutro
METEO
Aleksandra
Choroba codziennie odbiera sprawność 5-letniej Oli. "Muszę krzyczeć głośniej"
Polska
imageTitle
Nie doszedł do siebie. Lider rankingu poza turniejem mikstów US Open
EUROSPORT
shutterstock_2332496477
Tajemnicze zakłócenia. Wydano ostrzeżenia
BIZNES
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Brak Polski na szczycie w USA. Rzecznik MSZ: sam się zastanawiałem...
Polska
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
WARSZAWA
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk apeluje w sprawie Nawrockiego
Polska
Konkret24. Koalicja chętnych, czyli kto? Po co powstała? Wyjaśniamy
Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał
Zuzanna Karczewska
Zaspy gradu
Zaspy gradu na ulicach. "Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica