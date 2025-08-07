Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda

Nowy warunek dotyczący spotkania prezydenta Rosji z ukraińskim przywódcą pojawił się dzień po tym, gdy Trump powiedział europejskim liderom, że planuje spotkać się z Putinem, a następnie przeprowadzić trójstronne spotkanie z Putinem i Zełenskim. Trump powiedział, że są duże szanse na spotkanie, jednak nie uznałby tego za przełom - wskazało opisujące sprawę Politico.
Jak podkreślił w swojej publikacji portal, prezydent USA wciąż uważa za możliwe zakończenie konfliktu drogą dyplomatyczną, choć nowe warunki mogą skomplikować zainteresowanie Putina rozmowami. Prezydent Rosji jak dotąd ucieka od spotkań z Zełenskim.
Nie jest jasne, jaki wpływ mają potencjalne spotkania na wyznaczony na piątek przez Trumpa termin nałożenia dodatkowych sankcji na kraje kupujące rosyjską energię - zauważył serwis.
Zapowiedź nałożenia nowych sankcji
Sam Trump podkreślił w czwartek, że wszystko "będzie zależeć" od Putina, a USA niezmiennie oczekują zawieszenia broni. - Zobaczymy, co (Putin - red.) będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany - oznajmił Trump.
Powiedział równocześnie, że to nieprawda, że Putin musi zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, by móc zobaczyć się z nim. - Oni chcieliby spotkać się ze mną. Zrobię, co mogę, by zakończyć zabijanie - dodał.
Autorka/Autor: mjz/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXEI DANICHEV/SPUTNIK/KREMLIN