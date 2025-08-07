Logo strona główna
Świat

Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda

Władimir Putin
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę
Źródło: Reuters
Zanim Władimir Putin będzie mógł się spotkać z Donaldem Trumpem, musi zobaczyć się z Wołodymyrem Zełenskim - napisał portal Politico, powołujący się na źródło w Białym Domu. Po tej publikacji pytany o nią prezydent USA zaprzeczył, by taki pomysł się pojawił. Równocześnie Trump zaznaczył, że jest "bardzo rozczarowany" Putinem.

Nowy warunek dotyczący spotkania prezydenta Rosji z ukraińskim przywódcą pojawił się dzień po tym, gdy Trump powiedział europejskim liderom, że planuje spotkać się z Putinem, a następnie przeprowadzić trójstronne spotkanie z Putinem i Zełenskim. Trump powiedział, że są duże szanse na spotkanie, jednak nie uznałby tego za przełom - wskazało opisujące sprawę Politico.

Jak podkreślił w swojej publikacji portal, prezydent USA wciąż uważa za możliwe zakończenie konfliktu drogą dyplomatyczną, choć nowe warunki mogą skomplikować zainteresowanie Putina rozmowami. Prezydent Rosji jak dotąd ucieka od spotkań z Zełenskim.

Nie jest jasne, jaki wpływ mają potencjalne spotkania na wyznaczony na piątek przez Trumpa termin nałożenia dodatkowych sankcji na kraje kupujące rosyjską energię - zauważył serwis.

Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce

Zapowiedź nałożenia nowych sankcji

Sam Trump podkreślił w czwartek, że wszystko "będzie zależeć" od Putina, a USA niezmiennie oczekują zawieszenia broni. - Zobaczymy, co (Putin - red.) będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany - oznajmił Trump.

Powiedział równocześnie, że to nieprawda, że Putin musi zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, by móc zobaczyć się z nim. - Oni chcieliby spotkać się ze mną. Zrobię, co mogę, by zakończyć zabijanie - dodał.

pc

Autorka/Autor: mjz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXEI DANICHEV/SPUTNIK/KREMLIN

